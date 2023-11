“A sua Immagine” punta i riflettori sulla Giornata del Ringraziamento

“A Sua immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura condotto da Lorena Bianchetti su Rai 1, approfondisce la Giornata nazionale del Ringraziamento

Il 12 novembre alle 10.30 su Rai 1 appuntamento domenicale con “A Sua immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura condotto da Lorena Bianchetti. Questa domenica si celebra la Giornata nazionale del Ringraziamento, la tradizionale ricorrenza promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana per valorizzare il lavoro nei campi e puntare l’attenzione sull’importanza dell’agricoltura nel mondo.

Tema del Messaggio: “Lo stile cooperativo per lo sviluppo dell’agricoltura”, dove per stile cooperativo si intende un modello di impresa nel quale la comunità è un bene per tutti, in termini di dignità, inclusione, sostenibilità e salvaguardia del Creato. Inoltre, si scoprirà come l’agricoltura sta cambiando grazie alla presenza sempre più numerosa delle donne. In studio con Lorena Bianchetti, l’economista Luigino Bruni e suor Alessandra Smerilli, segretario del Dicastero dello Sviluppo Umano Integrale.

Come ogni domenica alle 10.55, dopo il notiziario condotto da Paolo Balduzzi, la linea passerà alla Messa, sempre in diretta su Rai 1: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla Cattedrale di Vercelli. Alle 12.00 sarà trasmesso, come ogni domenica l’Angelus recitato da Papa Francesco da Piazza San Pietro.