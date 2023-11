Giulia Bignami nelle librerie con “I gatti lo sanno”

Giulia Bignami ripercorre i risultati scientifici emersi negli ultimi anni, accompagnandoci in un viaggio esilarante e ricco di sorprese tra i più curiosi esperimenti etologici

Anche le lumache si innamorano? I piccioni sanno riconoscere la bellezza? E i delfini abboccano ai trucchi di magia? Per scoprire la risposta non resta che tuffarsi in acqua, un ambiente meno pacifico e silenzioso di quanto ci si aspetterebbe: tra i polpi australiani che si lanciano alghe e conchiglie in fondo al mare, gli sputi dei pesci arciere e le carpe che ascoltano musica blues, bisogna fare attenzione soprattutto alla guida spericolata dei pesci rossi.

Per sfuggire alla traiettoria delle loro fiammanti cabriolet, torneremo sulla terraferma, ma senza smettere di stupirci: se fuori dall’acqua ci si innamora strisciando con i dardi avvelenati delle chiocciole, si scoprirà poi che le dimensioni contano per tutti, anche per i bombi, e che arte e magia non sono affatto piaceri esclusivamente umani. Le api sanno distinguere le pennellate impressioniste di Monet da quelle cubiste di Picasso, gli uccelli giardiniere seducono le loro femmine con meravigliosi giochi prospettici e le mantidi amano il cinema, rigorosamente in 3D. Ma si incontrano anche topi che si trasferiscono in città, cani che è meglio non svegliare dai loro sogni e gatti che sanno tutto di noi.

Con una penna spigliata e ironica, Giulia Bignami ripercorre i risultati scientifici emersi negli ultimi anni in varie università del mondo, accompagnandoci in un viaggio esilarante e ricco di sorprese tra i più curiosi esperimenti etologici, illustrati dall’immaginazione di Laurina Paperina. Divertimento e scienza si mescolano in un racconto appassionante che, accorciando sempre più le distanze con gli animali non umani, ci parla moltissimo anche di noi.

Giulia Bignami è nata a Milano nel 1990. Dopo aver conseguito il dottorato in Chimica presso l’Università di St. Andrews in Scozia, si è trasferita a Edimburgo, dove vive e lavora come ricercatrice e manager clinica. Nel 2021 ha pubblicato con Baldini+Castoldi il suo primo libro La zattera astronomica. Collabora con «Wired», «HuffPost Italia», «Prometeo», le pagine culturali de «Il Giornale» e «Il Sole 24Ore».