Economia circolare e clima a “Quasar” su Rai 2

Stamani su Rai 2 torna l’appuntamento con il programma “Quasar”: si parlerà di economia circolare e cambiamenti climatici

Un esperimento per mostrare nella pratica come l’aria possa esercitare una forza in grado di piegare anche il metallo. Inizia così la puntata di “Quasar”, condotto da Valerio Rossi Albertini con Fabio gallo e Marita Langella, in onda sabato 11 novembre alle 10.10 su Rai 2.

A seguire, verrà affrontato il tema relativo alla crisi idrica, analizzando le possibili soluzioni per risparmiare una risorsa preziosa come l’acqua. La prima storia di economia circolare racconterà alcune realtà innovative che stanno investendo su tecnologie per fornire energia green.

Si parlerà anche di cambiamenti climatici, in particolare delle cause e dei rischi che può comportare un evento drammatico come la siccità. Ci sarà il consueto approfondimento sul settore crocieristico, per scoprire come sia possibile ridurre le emissioni di una nave ferma in porto, grazie all’elettrificazione proveniente dalle banchine.

Inoltre, il secondo spazio dedicato all’economia circolare si occuperà di biofiltri, strumenti fondamentali per abbattere gli inquinanti gassosi sprigionati in atmosfera, e quali potrebbero essere le loro applicazioni in futuro. La puntata si concluderà con una dimostrazione che illustrerà come si forma la nebbia.