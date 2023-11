Dalla Liguria alla Germania nella nuova puntata di “Passaggio a nord ovest” su Rai 1

Da Altàre, in provincia di Savona, con la sua lavorazione del vetro alla Germania: nel pomeriggio su Rai 1 torna “Passaggio a nord ovest” con Alberto Angela

La tradizione della lavorazione del vetro, risalente al Medio Evo, ad Altàre, in provincia di Savona. La racconta Alberto Angela nel nuovo appuntamento con “Passaggio a nord ovest”, il programma di Rai Cultura in onda sabato 11 novembre alle 15 su Rai 1. Dal 2004, la bellissima Villa Rosa, un edificio in stile liberty dei primi del ‘900, ospita il Museo dell’Arte Vetraria. Si tratta di un Museo molto particolare che, oltre a custodire preziosi oggetti e opere d’arte in vetro, organizza ogni anno la Festa del vetro, dove è possibile assistere dal vivo alle lavorazioni dei maestri vetrai, secondo l’antica tecnica del “soffio”.

Dalla magia del vetro alla scoperta del fuoco che ha segnato una svolta decisiva nella storia dell’umanità. Una marcia verso il progresso, iniziata nell’Età della Pietra, che ha portato a straordinarie conquiste, definite “momenti decisivi”, e ha posto le basi per la civiltà moderna. Tutto ha inizio nella Rift Valley, che conserva alcune delle tracce più antiche della civiltà umana.

Obiettivo, inoltre, sugli antichi Romani, un popolo che ha forgiato in qualche modo il mondo in cui viviamo. Nel corso dei secoli, sia in età imperiale che in età repubblicana, si sono resi protagonisti della Storia. Durante le loro conquiste, hanno sottomesso popoli imponendo la propria cultura, hanno tracciato strade che percorriamo ancora oggi, costruito meraviglie architettoniche e ingegneristiche come gli acquedotti, inventato il moderno ordinamento giuridico.

Si chiude dalla città di Bremerhaven, in Germania, che ospita l’Auto Terminal, il parcheggio più grande d’Europa, tanto grande da essere visibile anche dallo spazio. Situato sull’estuario del fiume Weser, sulla riva tedesca del mare del Nord, questo immenso terminal automobilistico è occupato da più di 2 milioni di vetture l’anno, comprese le auto prodotte in Germania e destinate all’esportazione.