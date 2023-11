Auto elettriche e biogas a Italian Green su Rai 2

Viaggio nell’Italia sostenibile con il programma Italian Green in onda stamani su Rai 2: si parlerà di auto elettriche e biogas

“Italian Green” per la puntata in onda sabato 11 novembre alle 9.25 su Rai 2, farà un salto nel passato per raccontare, dall’interno del Conservatoire di una nota casa automobilistica, la storia, il progresso, i momenti clou ma anche le défaillance che questa impresa ha attraversato lungo gli anni per arrivare alla mobilità elettrica. Per il focus sulla gestione virtuosa dei rifiuti verrà raccontato il processo di trasformazione degli scarti organici in biogas e biometano.

Si andrà poi alla scoperta di un famoso ‘Almanacco’ in un antico bachificio nel cuore dell’Umbria dove si trova anche la sede editoriale con la redazione e l’archivio storico con oltre 50.000 documenti, almanacchi e calendari che da oltre 2 secoli entrano nelle case degli italiani per esortarci a guardare la vita con ottimismo, gentilezza e creatività.

I conduttori Mario Acampa, Riccardo Cresci, Noemi David e Marco Martinelli andranno poi alla scoperta di notizie, informazioni e curiosità con le loro originali e personalizzate rubriche: “We are Green”, varie news e progetti dal mondo della sostenibilità; “Chimica Amica” , esperimenti sull’uso della chimica compatibile con l’ambiente; “Green Cult” su iniziative dal mondo della cultura e “Green Meteo” sulla situazione climatica in Italia e nel mondo con la responsabile Rai Meteo, Claudia Adamo. Non mancheranno momenti artistici e ludici grazie al contributo del cantafavole Gianluca Lalli e alla band ‘Riciclato Circo Musicale’.