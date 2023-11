“A sua Immagine” su Rai 1 racconta la storia di Flavia Rizza

La 25enne Flavia Rizza, vittima di bullismo tra le elementari e il liceo, è l’ospite di Lorena Bianchetti in “A Sua immagine” oggi pomeriggio su Rai 1

È la venticinquenne Flavia Rizza, vittima di bullismo tra le elementari e il liceo, l’ospite di Lorena Bianchetti “A Sua immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura, in onda sabato 11 novembre alle 16.00 su Rai 1. Flavia ha vissuto il periodo della scuola con angoscia per sé e per la propria famiglia, anni in cui la sua gioia di vivere è stata messa a dura prova. In un momento in cui nemmeno si sapeva bene cosa fosse il cyberbullismo, e ciò rendeva difficile chiedere e ottenere aiuto.

Ma poi l’amore dei genitori e l’incontro con le storie di altre persone come lei le hanno permesso di uscire da quel tunnel, di riconciliarsi con i suoi persecutori e di diventare un punto di riferimento positivo nel contrasto al bullismo e al cyberbullismo, fino a diventare per alcuni anni testimonial della Polizia di Stato. Un percorso di rinascita e di maturazione, dove dal male subìto si estrae un bene per tutti.

A seguire, “Le Ragioni della Speranza” con monsignor Dario Edoardo Viganò fa tappa a Parma per raccontare l’arte al servizio del Vangelo. Parma è uno dei luoghi che meglio rappresenta la storia e l’atmosfera della “piccola capitale”: edifici e spazi nei quali sopravvive forte il ricordo del periodo ducale. I Bizantini la chiamavano “Crisopoli”, città d’oro. Nata nel cuore della pianura Padana, nei secoli ha costruito l’identità di una capitale ricca di cultura e arte, grazie a nobili famiglie e artisti eccellenti che hanno fatto la storia e creato bellezza. In questa puntata monsignor Viganò incontrerà lo storico dell’arte Giovanni Godi per raccontare alla luce del Vangelo il capolavoro del Parmigianino: le “Vergini sagge e le Vergini stolte”, affrescate all’interno della straordinaria Chiesa di Santa Maria della Steccata.