“Vendetta finale” con Antonio Bandera su Rai 4: la trama del film

“Vendetta finale – Acts of Vengeance” stasera su Rai 4. In onda uno spettacolare thriller/action con Antonio Banderas, ecco la trama del film

Venerdì 10 novembre, su Rai 4 alle 21.20, torna l’azione con un vendicativo Antonio Banderas, protagonista del thriller/action “Vendetta finale – Acts of Vengeance” (2017), solido revenge movie diretto da Isaac Florentine, che racconta le vicissitudini di Frank Valera, un avvocato con una splendida famiglia, spesso trascurata a causa del lavoro.

Egli aspira infatti ad avere una carriera quanto più possibile solida e di valore, finendo così per dimenticarsi di tutto il resto. A riportarlo con i piedi per terra è una tragedia improvvisa: durante un tentativo di furto, sua moglie Sue e la figlia Olivia vengono brutalmente uccise e abbandonate per strada. In seguito alla tragica morte dei suoi affetti Frank sembra non potersi riprendere, si lascia trascinare in un vortice autodistruttivo fatto di alcol e incontri clandestini. Quando però il caso verrà archiviato senza responsabili, Frank deciderà di allenarsi duramente per imparare alcune tecniche di arti marziali che gli permetteranno di farsi giustizia da solo, vendicandosi con i responsabili dell’assassinio.