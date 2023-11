Layard e Ward spiegano in un libro se possiamo essere più felici

Con il suo usuale stile chiaro, Layard fornisce numerose prove del fatto che aumentare la felicità è l’obiettivo più importante di una società

È ormai evidente che la crescita economica, per quanto desiderabile, non risolverà tutti i nostri problemi. Ciò di cui abbiamo bisogno sono una filosofia e una scienza che comprendano una gamma molto più completa di bisogni ed esperienze umane. Questo volume sostiene che l’obiettivo di una società dovrebbe essere quello di raggiungere un livello di felicità quanto più ampio e diffuso possibile. Mostra anche che ciascuno di noi ha la possibilità di creare la felicità sia nella vita privata sia in quella professionale.

Con il supporto dei risultati di numerose ricerche, gli autori del volume ci mostrano anche come raggiungere questo risultato. Con il suo usuale stile chiaro, Layard fornisce numerose prove del fatto che aumentare la felicità è l’obiettivo più importante di una società e che tale obiettivo può essere raggiunto. Il linguaggio del volume è semplice, le prove portate a sostegno eccezionali, il suo effetto ispiratore.

Richard Layard, specializzato in economia del lavoro, membro della House of Lords, è professore emerito presso la London School of Economics. È autore di Felicità. La nuova scienza del benessere comune (Rizzoli, 2005) e di Can we be happier? (2020, di prossima pubblicazione in italiano presso Giunti).