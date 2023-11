“Elisir” su Rai 3 dedica la puntata all’Airc

Sarà dedicata interamente all’Airc, l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro la puntata di venerdì 10 novembre di “Elisir” su Rai 3

Le novità in campo terapeutico, il sostegno psicologico e la prevenzione. Sarà dedicata interamente all’Airc, l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro la puntata di venerdì 10 novembre di “Elisir”, in onda alle 10.40 su Rai 3 e condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi.

Si inizierà parlando del tumore al fegato: quali sono i fattori di rischio? Quali le novità terapeutiche? Ne parlerà il professor Antonio Moschetta, ordinario di Medicina Interna presso l’Università di Bari Aldo Moro.

A seguire, un approfondimento sulle ultime novità nella radioterapia oncologica. Risponderà alle domande il dottor Luca Boldrini, esperto in Radioterapia oncologica presso il Policlinico Agostino Gemelli di Roma.

Come affrontare psicologicamente le cure oncologiche? Sarà questo il focus dello spazio dedicato allo stile di vita, con i consigli di un esperto Airc.

Infine, nello spazio “E’ vero che…”, i conduttori di Elisir si sfideranno in un originale quiz per imparare qualcosa di più sull’alimentazione e su come influenza la salute. In studio Riccardo di Deo, nutrizionista e comunicatore scientifico Airc.