Daniel Lumera in libreria con “Meditazione a strappo”

In questo libro troverai una raccolta di aforismi e riflessioni che potranno ispirarti e guidarti nel mondo della meditazione.

La mente meditante è una mente silenziosa, capace di ascoltare, meravigliarsi e vivere il miracolo straordinario di ogni istante. Sa cogliere il dono in ogni cosa, riconoscendolo come preziosa opportunità per fermarsi, ascoltarsi, comprendersi, provare gratitudine e amore. Una mente che medita diventa una mente intuitiva che si apre sull’infinito del mondo interiore, per vedere con chiarezza come tutte le risposte sono in realtà proprio lì, nel nostro essere.

Noi siamo il cammino e siamo il senso di ogni cosa.

In queste pagine troverai un vero e proprio percorso suddiviso in cinque sezioni specifiche, per toccare le aree più significative dell’esperienza umana: dalle relazioni al rapporto con sé stessi, dal silenzio alla respirazione consapevole, dalla capacità di lasciar andare e integrare il passato alla possibilità di vivere intensamente il momento presente, penetrando il mistero e il miracolo della vita.

Daniel Lumera è considerato un riferimento internazionale nell’area delle scienze del benessere, della qualità della vita e nella pratica della meditazione, che ha studiato e approfondito con Anthony Elenjimittam, discepolo diretto di Gandhi.

Biologo naturalista, è docente e autore bestseller. La sua ricerca è da sempre improntata a stabilire un ponte tra scienze moderne, antichi saperi millenari e spiritualità, e ad applicare queste conoscenze in ambito scolastico, sanitario, penitenziario, nell’accompagnamento alla morte e nell’intero processo di trasformazione collettiva.

Ideatore del metodo My Life Design®, il disegno consapevole della propria vita personale, professionale, sociale, è fondatore dell’Organizzazione di Volontariato My Life Design che declina il metodo in progetti ad alto impatto sociale, come la Giornata Internazionale del Perdono insignita in ben tre occasioni della Medaglia del Presidente della Repubblica Italiana, e il Movimento Italia Gentile e con la sua espressione internazionale, l’International Kindness Movement, volti a promuovere i valori della gentilezza, della pace e della cooperazione a livello globale.