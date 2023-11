Rossini Trading pubblica il bilancio consolidato

Rossini Trading S.p.A., tra le più importanti realtà industriali italiane nella produzione di abbigliamento professionale, pubblica il primo bilancio consolidato

Rossini Trading S.p.A. – tra le più importanti realtà industriali italiane nella produzione di abbigliamento professionale – ha da poco pubblicato il suo primo bilancio consolidato, che riporta un fatturato pari a 49 milioni e un EBITDA di 8.6 milioni nel 2022. Si tratta dell’effetto positivo prodotto dai grandi cambiamenti intrapresi negli ultimi due anni, tra cui l’acquisizione nel 2021 di Giblor’s, azienda carpigiana di abbigliamento professionale per il canale Ho.Re.Ca.

Questa operazione è stata in grado di rafforzare la presenza sul territorio nazionale, in continuità con tradizione ed eccellenza delle due aziende. Con l’acquisizione di Giblor’s, Rossini Trading S.p.A. è oggi uno dei maggiori operatori nel mercato dell’abbigliamento professionale.

Un ottimo risultato che riflette un periodo ricco di importanti successi e di obiettivi raggiunti, e che preannuncia un futuro ancora più sfidante per il Gruppo, che oggi conta oltre 250 dipendenti. Grazie ad un nuovo modello di governance che ha introdotto un piano di welfare strutturato, un’assicurazione sanitaria integrativa, oltre a uno schema incentivante di bonus per tutti i suoi lavoratori, l’azienda potrà raggiungere importanti traguardi per valorizzare a pieno le sue risorse umane. Queste iniziative danno prova dell’attenzione che Rossini ripone da sempre nei confronti dei propri dipendenti e della qualità della loro vita lavorativa.

Alberto Pedroni, Direttore Generale di Rossini afferma: “La passione e l’entusiasmo che riponiamo in ciò che facciamo si riflettono nel successo dell’azienda, e i risultati si vedono. Per noi è fondamentale il rispetto costante dei valori che guidano la nostra realtà: responsabilità sociale, valorizzazione delle risorse, affidabilità, competenza e innovazione. Continueremo a puntare su questi aspetti per consolidare sempre di più la nostra struttura commerciale in Italia e all’estero.”

Per quanto riguarda le fiere, si confermano per Rossini come strumento fondamentale.

“Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti, ma non vogliamo fermarci. Puntiamo a rafforzare la nostra presenza sul mercato italiano ed estero e a valutare eventuali opportunità di partnership e acquisizioni. Il nostro obiettivo come Gruppo è confermarci come leader del mercato e chiudere il Bilancio del 2026 con 100 milioni di euro di fatturato” afferma Marco Rossini, presidente e amministratore delegato di Rossini.