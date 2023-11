L’oroscopo di oggi, giovedì 9 novembre 2023: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, giovedì 9 novembre 2023, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Nell’attività cambia solo se necessario; incontri significativi nelle prossime ore, soluzioni entro qualche settimana. Amori in corso, ma attenzione con un Capricorno o un Cancro, non pretendere l’impossibile.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Per quelli che non hanno storie l’incitazione è solo una: fatevi vedere in giro! Periodo molto importante, passionale, addirittura qualcuno potrà vivere due attrazioni contemporaneamente.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Le tensioni possono nascere, soprattutto nel caso tu debba rinnovare un contratto o discutere su qualche cambiamento che riguarda la professione.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

La tua natura ti esorta a prenderti cura di chi è in difficoltà, ma in questo momento forse dovresti dedicare più tempo a te stesso! In amore titubanze comprensibili.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

In queste giornate è importante gestire con attenzione i rapporti di coppia e comunque tutti i contratti; in amore c’è chi vorrebbe condizionarti ma questo a te non piace.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Potresti risvegliare un istinto, gli amori nati negli ultimi giorni vanno meglio, mentre c’è chi è tornato a più miti consigli. Nel lavoro sarai avvantaggiato dal tuo intuito. Migliora la salute nel corso della serata.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Bisogno di viaggiare, e i più giovani potrebbero tentare addirittura un lavoro all’estero o in un’altra città. Questa situazione un po’ fastidiosa, almeno per oggi, non è da riversare in amore. Fatica fisica.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Cerca di raggranellare più denaro, ne è uscito troppo ultimamente. In amore non senti di avere molti stimoli, qualcosa non funziona oppure in questi giorni hai preoccupazioni di altro tipo.

Sagittario dal 23 novembre al 21 dicembre Questa giornata è importante per le questioni di lavoro o pratiche, una situazione a breve termine si può disincagliare, con il segno dei Gemelli puoi fare qualcosa in più. In amore qualcosa di nuovo può nascere o rinascere.

Capricorno dal 22 dicembre al 20 gennaio Cerca soluzioni in amore. Per alcune situazioni conviene fare buon viso a cattivo gioco. Acquario dal 21 gennaio al 19 febbraio Tutto quello che nasce in questa giornata è sperimentale, in qualche modo va sperimentato sul campo. Devi fare bene i tuoi conti, dubbi per il rinnovo di un contratto… Pesci dal 20 febbraio al 20 marzo In amore se qualcuno non ha dato le risposte che aspettavi puoi anche dire basta. Oggi c’è qualche disagio, attenzione ad una persona Acquario.