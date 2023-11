In libreria e online “A misura di donna” di Angelica Cesena”

“A misura di donna. Il cibo giusto per ogni momento della vita” è il nuovo libro di Angelica Cesena nelle librerie per Giunti

Quali sono i cibi più adatti a prevenire e alleviare condizioni legate al ciclo mestruale, come l’amenorrea e la sindrome premestruale? Quali nutrienti è meglio inserire nella propria dieta se si soffre di patologie come l’endometriosi e la sindrome dell’ovaio policistico? E quali alimenti possono contribuire ad alleviare i disturbi che si presentano durante la menopausa?

A queste e a molte altre domande risponde Angelica Cesena, nota sui social come @lanutrizionistaincucina, che spiega come una corretta nutrizione, se integrata in un contesto di vita sano, influisce su condizioni fisiologiche e patologie specifiche del sesso femminile.

Il modo in cui ci si nutre, come il resto della medicina, deve infatti tenere conto delle differenze di sesso e di genere, ma solo di recente si è iniziato a fare luce sulle specificità della salute femminile e a indagare come anche il cibo impatti su queste. A misura di donna è una guida completa e facilmente fruibile che vuole aiutare tutte a nutrirsi al meglio, a seconda delle proprie necessità.

Angelica Cesena, nata in provincia di Piacenza nel 1996, lavora come biologa nutrizionista presso studi privati, con un metodo focalizzato non sul peso, ma sul ritrovamento dell’equilibrio e dello stato di benessere del paziente. È conosciuta su Instagram come @lanutrizionistaincucina, un profilo seguito da oltre 100mila followers dove fa divulgazione e educazione alimentare. Si è laureata in Scienze dell’alimentazione all’Università di Firenze e ha seguito numerosi corsi di specializzazione riguardanti la salute della donna in condizioni fisiologiche e patologiche e del tratto gastrointestinale.