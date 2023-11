I Fight For Four online con il brano “Alice on the Bus”

“Alice on the Bus”, il secondo singolo del duo veronese Fight For Four disponibile online, è un percorso solitario tra i propri pensieri

Alice on the bus, nuova traccia dei veronesi “Fight for Four”. Dopo il lancio del loro primo singolo “Kierkegaard“, il duo pubblica una traccia molto introspettiva.

“Alice on the bus” è infatti l’ addentrarsi in un bosco notturno e misterioso, sono gli ansimi di un percorso ad ostacoli tra le radici, è la sensualità di una piccola luce nell’oscurità.

È un percorso solitario, tra i propri pensieri e l’anima più profonda di chi vuole vivere i propri passi da solo.

È scoperta, è mettersi alla prova, è combattere il proprio io interiore fino a non riconoscere se stessi, è chiedersi fino a che punto ci si può spingere.

E alla fine di tutto ciò, è il culmine di un percorso che sfocia in un’esplosione. Esplosione di un tempo di festa, che va fatto per sé stessi e va fatto bene.

Dalle note di un basso e dall’incontro di due voci nascono nell’aprile 2022 a Verona i Fight For Four. E con loro non nasce solamente un gruppo ma una dimensione che è duplice: una quasi eterea, che si discosta dal reale, ed una che invece la realtà te la sbatte in faccia.

A questo incrocio di dimensioni si è introdotto un elemento che è diventato poi una delle caratteristiche distintive del gruppo: il sound della musica elettronica.

Suoni che ondeggiano, batterie che scalciano, synth che oscillano e si incrociano al suono del basso e delle voci dove l’energia che si crea è totalmente rappresentativa del nome del gruppo: “Fight for four” ossia “combattere per quattro”.

Questi suoni, ancora embrionali, hanno da subito visto la luce del palco e si sono presentati ad un pubblico nuovo e inatteso di un teatro cittadino. Da questo primo passo si è aperta la strada verso numerosi altri live presso locali veronesi e non permettendo ai Fight For Four di esplorare sempre di più il proprio suono, la propria dimensione, le proprie sfumature indagando i fondali della propria identità.

Nonostante le trasformazioni, l’incontro di nuovi suoni, i nuovi palchi e le sperimentazioni, la trama essenziale rimane la singolarità dell’intreccio di queste due voci con la linea di basso.

Fight For Four: Alice (voce ed elettronica) e Alessandro (basso, voce ed elettronica).