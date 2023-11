Fàscal in radio e in digitale con “Detesto gli spoiler”

Si intitola “Detesto gli spoiler” il nuovo singolo dell’eclettico Fàscal, online sugli stores digitali e nelle radio in promozione nazionale

“Detesto gli spoiler” è il singolo dell’eclettico Fàscal sugli stores digitali e nelle radio in promozione nazionale. Produzione impeccabile dagli arrangiamenti attuali, di tendenza pur mantenendo una forte personalità. Melodie su cui scivola la voce dell’artista che entrano in testa sin dal primo ascolto. Il messaggio di Fàscal dietro il testo è chiaro e diretto, con una sincerità elegante che rende il brano quasi senza tempo. “Detesto gli spoiler”è un pezzo solare che racconta la voglia di rimettersi in gioco dopo una delusione d’amore.Come? Vietando le parole: via i sentimenti, niente promesse, niente anticipazioni. Un sincero “vediamo come va” che si spoglia del pessimismo delle esperienze passate, portando con sé il sapore delle prime volte, in un’atmosfera di festa tutta da ballare.

Bio



FASCAL (Fàscal) è il ragazzino interiore, lasciato in stand-by quando ti dicono di crescere. Non c’è un “troppo tardi” o “troppo presto”: se è in riva al mare si fa il bagno senza sapere se il sole sparirà dietro le nuvole, se è steso su un prato si perde nella nuvola di pensieri che da tre anni ha deciso di trasformare in canzoni. Nell’entusiasmo e nella leggerezza di Fascal, Fabio ritrova se stesso. Fai un bel respiro, rilassati e perditi insieme a lui.