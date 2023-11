L’oroscopo di oggi, mercoledì 8 novembre 2023: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, mercoledì 8 novembre 2023, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali: scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Giornata un po’ stressante, utile per parlare, portare avanti grandi progetti. Favorite le nuove amicizie, dedica più tempo alle persone che t’interessano, un invito deve essere accettato…

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Questa situazione è ideale per dare il tocco finale ad un corteggiamento, ad una fase di chiarimento, ma ci sono alcune dispute di famiglia che vanno tenute sotto controllo.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Se stai vivendo una relazione da tempo e c’è il giusto feeling, programma qualcosa d’importante. Arriva una comunicazione piacevole. Soldi in uscita.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Cerca di evitare scontri anche in amore, non ti senti in grado di capire e comprendere. Nelle questioni legate a compravendite ci vuole prudenza.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Buon periodo per impostare iniziative di lavoro anche in vista del futuro, con un pizzico di astuzia si può risolvere un problema. Può arrivare una seduzione dal punto di vista sentimentale…

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

L’amore si rafforza; sei protagonista come non lo eri da tempo e le novità non mancheranno! I rapporti sono facilitati, programma un periodo di piacevoli incontri.

Bilancia dal 23 settembre al 22 ottobre Inizia a sbloccarsi qualche situazione, con parenti e soci i dissidi possono essere affrontati in maniera più diplomatica. In amore non bisogna essere diffidenti.. Scorpione dal 23 ottobre al 22 novembre Oggi devi evitare di stancarti troppo. Devi riuscire ad impórti serenità, calma. Sagittario dal 23 novembre al 21 dicembre E’ il momento giusto per vivere emozioni nuove. In questo periodo tornano protagoniste scelte che riguardano soldi e programmi da sviluppare. Capricorno dal 22 dicembre al 20 gennaio Nel lavoro puoi decidere per il meglio. In amore puoi vincere una sfida, ma una persona da qualche tempo sta minando alcune tue certezze… Acquario dal 21 gennaio al 19 febbraio Giornata un po’ nervosa, con piccoli ritardi da prevedere per tempo. In amore sei più intransigente perché vorresti più attenzione. Pesci dal 20 febbraio al 20 marzo Giornata fortunata, che ti riserva sorprese tanto in ambito familiare quanto nel settore delle amicizie antiche, ritrovate e rinnovate. Molti iniziano nuovi progetti o ampliano la rete delle conoscenze, è possibile avere un successo immediato.