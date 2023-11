Logistica del farmaco via mare: Pharmacom Italia chiede di puntare su intermodalità

Il sistema del trasporto dei farmaci via mare si sta evolvendo: la sfida di PharmacomItalia, impegnata nella formazione dei professionisti della logistica del farmaco

“Dal proficuo e partecipato workshop di Genova abbiamo raccolto la percezione che il sistema del trasporto dei farmaci via mare si sta evolvendo. In questo senso abbiamo riscontrato una forte sensibilità istituzionale e politica rivolta alla valorizzazione dell’altissimo potenziale intermodale del porto di Genova. La sfida di PharmacomItalia, associazione attivamente impegnata nella formazione dei professionisti della logistica del farmaco, è di interpretare questi dati dal punto di vista pratico”. Lo ha dichiarato Fabrizio Iacobacci, Presidente di PharmacomItalia al termine della prima edizione del Workshop & PSA Genova Pra’ Terminal Working Tour sulle fasi del flusso farmaceutico via mare, tenutasi a Genova.

“Abbiamo avvertito una forte necessità di programmi di formazione, di ampliamento e miglioramento delle competenze degli operatori per arrivare ad una loro integrazione anche attraverso una interlocuzione e uno scambio di esperienze con le associazioni spedizionieristiche di settore. Appare evidente che sono numerosi i punti tecnici in comune con altre modalità di trasporto (via aerea, via terra, ecc.) e per questo riteniamo che sia possibile e auspicabile arrivare alla definizione di una base di conformità logistica degli standard operativi. Per PharmacomItalia è fondamentale che il nostro Paese garantisca conformità di standard tecnici e qualitativi applicati alla farmalogistica indipendentemente dalla modalità di trasporto. Il tutto per fare in modo che la nostra capacità di esportazione all’estero di farmaci sia ancora più forte e competitiva”, ha proseguito Iacobacci.

L’evento di Genova ha illustrato sul campo ad una vasta platea di operatori del settore e di referenti di aziende farmaceutiche, le principali fasi portuali del trasporto del farmaco via mare con l’intento di avvicinare logistica e produzione ai più elevati standard di qualità del processo operativo.

L’Agenda dei lavori del Workshop ha previsto relazioni che hanno affrontato i principali nodi della logistica del farmaco via mare: ruoli e competenze degli operatori, fasi operative sul campo, soluzioni di tracciabilità e valutazione del rischio nelle rotte marittime commerciali, la polizza assicurativa del carico, i riferimenti di regolamenti e normative connessi al trasporto dei farmaci e le caratteristiche dei container refrigerati.

Nel corso del Working Tour presso il terminal di Genova Pra’ di PSA ITALY sono state analizzate le soluzioni applicabili alla mitigazione del rischio del farmaceutico via mare, approfondendo i cosiddetti Critical Control Points.

PHARMACOMITALIA PROMUOVE IL DIALOGO FATTIVO TRA PRODUZIONE E LOGISTICA DEL FARMACO

Nata nel 2018 per volontà di alcuni professionisti del mondo farmaceutico e di quello della logistica, dal 2019 è un’associazione no-profit, veste che le consente di operare secondo le regole di trasparenza, imparzialità e professionalità che sin dall’inizio si sono imposti i soci fondatori e sostenitori. La mission PharmacomItalia è integrare la produzione farmaceutica nazionale con i fornitori di servizi logistici specializzati per assicurare al paziente di essere curato con farmaci gestiti e trasportati con assoluta garanzia di integrità ovunque nel mondo.

Un breve profilo di PSA ITALY

PSA Italy opera a Genova e Venezia nei terminal di PSA Genova Prà, PSA SECH e PSA VENICE – Vecon, per un totale di oltre 2 milioni di TEUs movimentati ogni anno e oltre 1.000 persone direttamente impiegate in Italia. https://www.psaitaly.com/

PSA Italy è parte di PSA International (PSA), gruppo portuale leader di mercato e partner fidato per gli operatori del trasporto merci. La rete globale PSA opera con oltre 160 sedi in 42 Paesi al mondo, e comprende 60 terminal tra portuali, ferroviari e inland, nonché attività affiliate in distripark, magazzini e servizi marittimi e digitali. PSA collabora attivamente con clienti e partner in tutto il mondo per offrire servizi portuali di livello internazionale e sviluppare innovative soluzioni di carico. In qualità di partner d’elezione nella catena di approvvigionamento globale, PSA è “The World’s Port of Call”.