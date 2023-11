Il bacio tra Paolo e Letizia al Grande Fratello per i social è finto

Grande Fratello, sul bacio tra Letizia Petris e Paolo Masella i fan non sono per nulla convinti: “Lei finge”

Era solo questione di quando: da almeno due settimane, al Grande fratello, era palese che tra Letizia Petris e Paolo Masella fosse in procinto di scattare qualcosa. Quel ‘qualcosa’, ieri pomeriggio, è arrivato: tra i due concorrenti – che si sono sempre più avvicinati nel corso del programma – è scattato (finalmente) un bacio passionale. Che però non ha convinto i fan da casa: ad andare a leggere i commenti infatti, molti pensano che lui sia sincero ma lei no. L’hanno trovata “rigida”, non rispondente alla passione di Paolo e il ritornello è solo uno: “È in nomination“. Che tradotto significa questo: “Sta fingendo, chissà perché il bacio è scattato proprio il giorno dopo essere andata in nomination e quindi rischiare di uscire dal gioco”.

L’AVVICINAMENTO DEI DUE E IL FIDANZATO DI LEI

Ricapitolando: Letizia e Paolo si sono man mano avvicinati e da almeno un paio di settimane hanno esplicitamente detto di piacersi, tanto che la situazione tra loro era tra gli argomenti fissi di discussione delle puntate in diretta. Letizia, fotografa di Rimini, era però fidanzata al momento di entrare nella casa: una storia importante e lunga, che era molto incerta se accantonare nonostante una serie di criticità apertamente rivelate ai suoi compagni di avventura nella casa. Il punto di snodo è arrivato dieci giorni fa, quando Letizia in diretta ha ricevuto una lettera dal suo compagno. Una lettera molto fredda, in cui lui commentava gli atteggiamenti di lei e sospendeva in un certo senso il giudizio invitandola a vivere il gioco che tanto aveva aspettato di fare. Ma la freddezza aveva fatto scoppiare in lacrime Letizia, che in questo testo ha letto un chiaro addio.

Dopo qualche giorno di crisi, alla fine la concorrente ha preso la decisione di lasciare il compagno e così, da un confessionale, ha dichiarato ufficialmente di considerarsi single. Da quel momento in poi, tutti i fan da casa aspettavano trepidamente il momento in cui tra lei e Paolo sarebbe scattato questo attesissimo bacio. Di cui si continuava a parlare senza concretizzare nulla. I due avevano infatti parlato più volte di questo momento, con Paolo che l’aveva rassicurata dicendo: “Quando ti darò un bacio, voglio che sia un bacio di cui non ti penti“. Vabbe’. Aspetta e aspetta, alla fine questo bacio è arrivato ieri, martedì 7 novembre, casualmente all’indomani della nomination di lei.

UN BACIO SINCERO?

Il bacio tra i due concorrenti è scattato in giardino, complice anche la romanticissima canzone “Io e te” di Vasco Rossi in sottofondo. Lui era seduto sul divano, lei davanti a lui su un altro divano. A iniziare il bacio è stato lui, che sembra effettivamente ‘condurre’ la cosa, abbracciandola e baciandola. Lei resta dentro il suo abbraccio, ma non muove le braccia, a un certo punto sembra cercare di spostarsi, di distogliere lo sguardo. Insomma, a guardare le immagini, lei effettivamente non pare troppo coinvolta. O forse è solo troppo emozionata. Di fatto riceve questo bacio molto passionale, ma risponde il giusto. Sospira. E piange, come spiegherà pochi istanti dopo. Infatti quando lui, subito dopo, le dice “Mi fai impazzire”, lei risponde: “Scusa sono tutta bagnata di lacrime”.

I fan, sui social, sono abbastanza compatti nel pensare che questo bacio sia, almeno per lei, solo una questione di strategia alla luce della nomination: “Limone per salvarsi dalla nomination“, commenta qualcuno. Oppure: “Lei è in nomination..che coincidenza“. E ancora: “Dimmi che sei in nomination senza dirmi che sei in nomination”. Qualcuno nei commenti parla di “amore”, ma la stragrande maggioranza pensa che lei stesse fingendo: “Lei non prova niente…lui un bravissimo e intelligente ragazzo”. molti commentano mettendo in luce il linguaggio del corpo, che proverebbe il fatto che lei in realtà non fosse coinvolta nel bacio: “Ma lei che tiene braccia a spenzoloni?? Passione”. O: “Lui la sta divorando… lei immobile, non so se ridere o essere schifata”.

C’è anche chi fa notare un altro aspetto: “La nomination supera il lutto“. Un riferimento, questo, al fatto che lei avesse detto che era una brutta giornata, di lutto, perchè era l’anniversario della morte del padre. Un altro utente commenta: “Er braciola molto appiccicoso, ma lei non era in lutto oggi? Che falsi”.

Un altro commento dice: “Ed ecco la nascita di un’altra dinamica fintissima.. almeno da parte di lei”. E anche: “Falsoni“, o “Ma per favore, che ridicoli“. Un altro commento dice: “Solo per far parlare di loro nella prossima puntata. Lei si vede che non prova assolutamente niente!!!”. E ancora: “Il bacio è teatrale, non sentito ed è finto. Vedo solo un gioco di capelli”. Ancora: “Bacio tra 2 persone noiosissime che non danno alcuna emozione…giovedì clip e immunità sicure…”.

In generale c’è da dire che non sembra che la coppia riscuota troppo successo. Non piace soprattutto lei (“Letizia piange sempre, lagnosa, musona, e con qualche problema psicologico, lui non classificato….”) ma anche lui (“Non mi piacciono per niente. Mi stanno antipatici, in particolare lui sempre saccente e convinto di essere bello. Ma dove?”).

FONTE: Agenzia di stampa Dire