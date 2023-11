Nina Zilli ospite di Stefano De Martino a “Bar Stella” su Rai 2

Oggi e domani, in seconda serata, un doppio appuntamento con “Bar Stella” di Stefano De Martino. Tra gli ospiti: Nina Zilli

Nella puntata di “Bar Stella”, il programma condotto da Stefano De Martino in onda martedì 7 novembre alle 24 su Rai 2, ci sarà Nina Zilli. Sul palco del bar suona la Disperata erotica band, che quest’anno vede la presenza della vocalist Gaia di Fusco. L’ospitone intelligente sarà la scrittrice e blogger Daniela Farnese, che si confronterà con De Martino sul tema della serata, la meccanofilia. Non mancheranno le gag surreali con l’avvocato D’Afflitto (Giovanni Esposito), con il gioco telefonico del barista Luciano (Herbert Ballerina), la conduttrice di Tele Maria 2 (Flavia Mirea Stellato), la fantasia rocambolesca dei Contenuti zero e le perle di saggezza di zio Savino Qualità. Spazio anche per la cultura, con i vocali inediti di Dante Alighieri rivolti alla sua, estenuata, Beatrice.

Nella puntata di mercoledì 8 novembre, in onda alle ore 23.20 su Rai 2, si discuterà di condizionamenti, di quanto siamo suggestionati e influenzati dagli altri. Il tema, introdotto da Ambrosia, verrà trattato alla consueta maniera del bar, tra le considerazioni dell’avvocato D’Afflitto (Giovanni Esposito) e il figlio di Batman, che finalmente potrà dire la sua. Cliente del Bar, l’ospitone intelligente Federico Maria Sardelli, maestro d’orchestra, scrittore, umorista e tra i massimi intenditori di Antonio Vivaldi, compositore ignoto al barista Luciano (Herbert Ballerina). Sul palco della Disperata erotica band, introdotta dalle rime della Mezzaluna, salirà il trombettista Fabrizio Bosso per un omaggio a Stevie Wonder. Bosso e Sardelli spiegheranno a De Martino e amici cosa unisce musica jazz e musica barocca, in un momento di alta cultura, evento rarissimo tra i tavoli del Bar Stella. A chiudere la serata ci sarà un nuovo provino, per un improbabile sostituto di Pierfrancesco Favino, da spedire nel firmamento delle stelle del cinema. Spedire, ovviamente con un razzo.