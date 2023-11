In libreria “Piccoli desideri” di Michelle Adams

Michelle Adams ci regala due protagonisti indimenticabili per una storia d’amore tenera e commovente, che scalda il cuore e riempie l’anima

Elizabeth Davenport ormai ha pochissime ragioni per avventurarsi fuori dal suo cottage sulla ventosa costa della Cornovaglia e una di queste è Tom. Nel suo giorno preferito dell’anno, da quasi mezzo secolo, il suo grande amore di gioventù torna nella sua vita con l’unico scopo di lasciarle un regalo: un croco azzurro in un piccolo vaso di terracotta e un bigliettino legato con uno spago. Ci scrive sempre un desiderio, qualcosa che avrebbero potuto fare se fossero stati insieme, come poltrire a letto, bere champagne a colazione o guardar crescere i figli. Il fatto che in tutti questi anni non abbia mai mancato all’appuntamento indica che si amano proprio come il giorno del loro primo bacio, il 7 settembre.

Eppure oggi, che sarebbe dovuto essere il loro cinquantesimo anniversario, il regalo non c’è. Per quanto cerchi di non darci peso, Elizabeth è sconvolta e in lei si fa strada la certezza che a Tom sia successo qualcosa. Spinta dalla preoccupazione, fa la valigia e si reca a Londra per scoprire cosa gli è accaduto. E se fossero ancora in tempo per un ultimo desiderio? Ma, soprattutto, cos’è che li ha tenuti separati per tutti questi anni?

Alternando presente e passato, l’autrice ci regala due protagonisti indimenticabili per una storia d’amore tenera e commovente, che scalda il cuore e riempie l’anima.

Michelle Adams è nata in Inghilterra e vive a Cipro con il marito, i figli e due gatti. È una scienziata part-time e ama scrivere storie d’amore. Piccoli desideri è il suo primo romanzo a essere pubblicato in Italia, in corso di traduzione in 5 Paesi.