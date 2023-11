Ricette, curiosità e giochi nella settimana di È Sempre Mezzogiorno! su Rai 1

Al via un’altra settimana in compagnia di Antonella Clerici e della trasmissione “È Sempre Mezzogiorno!”: ecco le anticipazioni

Ricette originali, per tutti i giorni o per quelli di festa, realizzate dai cuochi provenienti da tutta Italia che si alterneranno ai fornelli. È lo show “È Sempre Mezzogiorno!”, condotto da Antonella Clerici e realizzato dalla Direzione Intrattenimento Day Time della Rai in collaborazione con Stand by me, in diretta da lunedì 6 a venerdì 10 novembre dalle 11.55 su Rai 1.

Anche questa settimana, saranno al fianco della conduttrice Lorenzo Biagiarelli, il “signore degli aneddoti”, e la dottoressa Evelina Flachi, che esorta alla consapevolezza alimentare. Fulvio Marino infornerà lievitati dolci o salati. C’è poi Alfio Bottaro, nominato per questa nuova edizione assaggiatore ufficiale e incontrastato, dei manicaretti preparati in studio. Il professor Daniele Persegani è, invece, il cuoco emiliano è stato incaricato di dar vita a un unico, divertente e imperdibile corso di cucina.

Come ogni settimana Angela Frenda racconterà una storia, un episodio, o un personaggio legato ad un piatto particolare che viene cucinato in studio. Federico Quaranta, poi, aprirà le finestre dello studio su nuove emozioni e incantevoli paesaggi italiani. Venerdì Giovanna Civitillo, con la consueta allegria e spontaneità, consiglierà un evento, una sagra, o un luogo italiano da visitare nel week end. Andrea Amadei, esuberante sommelier e gastronomo, tornerà a far parte con entusiasmo dell’allegra brigata del programma.

Tornerà anche il “gioco del Bonsai” accompagnato da molti nuovi giochi: il gioco dei funghi, ad esempio, il gioco degli animali nel bosco, il gioco delle cloche e tanti altri. Anche i telespettatori o le telespettatrici sono selezionati e invitati nella cucina di “È sempre mezzogiorno!” per proporre, descrivere e cucinare un piatto speciale legato a emozioni, situazioni vissute o momenti particolari: il sapore dei ricordi. Per partecipare: 0645789090 oppure www.giocherai.it.