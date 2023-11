L’oroscopo di oggi, lunedì 6 novembre 2023: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, lunedì 6 novembre 2023, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Questa è una giornata che aiuta anche l’amore, per chi ha già una relazione stabile tempo di scelte per la vita. Per vari motivi sei messo alla prova. Periodo positivo per quelli che vogliono fare grandi progetti.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Evita gli scontri, non ti senti in perfetta forma. Per il lavoro arriva un periodo in cui sarai in prima linea, anche se cerchi nuovi lidi.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Giornata di grande creatività. Oggi emozioni positive, ma potresti attraversare qualche momento di confusione.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Solitamente quando abbiamo un bell’oroscopo finiamo per innamorarci! E’difficile non vivere qualcosa di bello, in questa giornata le coppie più forti lo saranno ancora di più.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Riappacificazioni, incontri, ritorni in scena. Trattative e accordi favoriti, concludi quello che è possibile entro stasera.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Periodo pieno di stimoli nuovi, se da tempo lavori e sei apprezzato per quello che fai potresti ricevere anche qualche proposta alternativa. Se hai degli imprevisti niente paura! Con le tue grandi virtù di organizzazione pratica ti sbrigherai sempre egregiamente, e senza affaticarti più di tanto.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Giornata interessante anche per chi vuole fare progetti. Il desiderio di recuperare la passionalità si fa sempre più forte, e un incontro particolare potrà stuzzicare il tuo animo.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Una piccola o grande tempesta coinvolge la tua vita, già è accaduto che alcuni riferimenti siano cambiati; una persona non è stata leale con te. Stress benevolo perché stimola a reagire e ad agire. Il rischio di discutere sul lavoro è alto, scontri con un collega, un ente.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Giornata che si prospetta abbastanza fortunata. Bene lo studio. Meno problemi in amore, passionalità in aumento.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Hai ottime energie psicofisiche; nel lavoro e in amore potrai approfondire una situazione scottante o addirittura liberarti di un peso, vivere buone opportunità.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

I legami che hanno resistito alle tempeste delle settimane passate possono essere ricostruiti con successo, progetti di lavoro e successo alle porte, serata positiva.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Devo metterti in guardia da qualche attimo di esitazione, anche da qualche momento di forte tensione, ma è normale visto che in questo periodo stai rivoluzionando tutto.