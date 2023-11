Mark Akins nelle librerie e online con “Essere Bonsai”

Da Mark Akins consigli e tecniche si fondono con i segreti dell’antica ed elegante filosofia orientale, per aiutarci ad aumentare il nostro benessere ogni giorno

«Sono passati alcuni decenni da quando ho avuto a che fare con il mio primo kit di semi. L’arte e la cultura del bonsai mi sono state utili nel corso degli anni, mi hanno tenuto compagnia nel viaggio della vita e mi hanno insegnato molto lungo la strada.»

Mark Akins ci introduce a un percorso ricco di saggezza rivolto sia a chi è da sempre interessato ai bonsai, ma non ha ancora avuto il coraggio di prenderne uno con sé, sia ai più esperti, che vogliono avvicinarsi ai principi filosofici celati in ogni gesto necessario alla cura quotidiana di questi piccoli capolavori della natura. Dal rinnovarsi delle foglie, che rappresenta il lasciar andare per aprirsi al futuro, all’attenzione per le radici, che ci ricorda l’attaccamento ai nostri valori fondamentali, passando per la scelta del vaso, simbolo della casa, tutto richiede dedizione, calma, concentrazione e senso della prospettiva – in una parola, consapevolezza. Consigli e tecniche si fondono così con i segreti dell’antica ed elegante filosofia orientale, per aiutarci ad aumentare il nostro benessere ogni giorno e ritrovare la pace nel caos della vita moderna.

Impegnato da tempo a promuovere l’antica arte di coltivare i bonsai, Mark Akins ha approfondito anche i benefici della stessa sul benessere fisico e mentale di chi impara a praticarla con consapevolezza. Oggi gestisce la Beechfield Bonsai Company, un importante vivaio di bonsai situato in un tranquillo angolo dello Shropshire. Essere bonsai è il suo primo libro.