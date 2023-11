Previsioni meteo 5 novembre 2023: torna il maltempo

Le previsioni meteo di oggi, domenica 5 novembre 2023: nuova fase instabile sull’Italia, piogge senza tregua anche per la prossima settimana

Condizioni meteo ancora instabili sull’Italia per l’arrivo di una nuova perturbazione che nella giornata di oggi porterà piogge al Nord-Ovest, sulle zone interne del Centro, ma anche su Sardegna e Sud peninsulare. Secondo le ultime uscite dei modelli meteo, la fase perturbata durerà ancora a lungo: il maltempo non mollerà la presa per tutta la prima decade di novembre, mentre a seguire si intravede una fase più stabile. Le temperature si manterranno in linea con la media stagionale.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, domenica 5 novembre 2023.

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare e schiarite su tutti i settori ma con tempo asciutto, fenomeni solo su Alpi occidentali, Liguria e Friuli Venezia-Giulia. Al pomeriggio residue precipitazioni sulle Alpi occidentali con neve oltre i 1600-1700 metri, nubi sparse e ampie schiarite altrove. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi, foschie in formazione sulla Val Padana. Temperature minime e massime in generale aumento. Venti moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo instabile con nuvolosità in transito associata a piogge e temporali sparsi, più probabili e intensi sui settori tirrenici. Al pomeriggio tempo in miglioramento con nuvolosità e schiarite su tutte le regioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in aumento. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino piogge e acquazzoni sparsi su Sardegna, Campania e Molise, più asciutto altrove. Al pomeriggio fenomeni in arrivo anche su Basilicata, Calabria e localmente Puglia, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata tempo in miglioramento ovunque con nubi sparse alternate ad ampie schiarite. Temperature minime e massime in aumento. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

