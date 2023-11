Kathrin Sohst in libreria con “Più sensibili più forti”

Il libro sull’ipersensibilità di Kathrin Sohst insegna a individuare i punti di forza dell’ipersensibilità e a esternarli, spiegando come farlo e con quali strumenti

Per lungo tempo dell’alta sensibilità non si è parlato affatto, oggi invece abbiamo la possibilità di cambiare le cose perché il fenomeno che comporta una percettività particolarmente sviluppata e sensazioni molto profonde ha finalmente un nome. Ma chi sono le persone altamente sensibili? Sono tante, e sono donne e uomini che si sentono dire di essere «troppo suscettibili», di «prendere le cose troppo a cuore», di «non sapersi rilassare». Spesso hanno la sensazione di essere diverse, fragili, escluse, si fanno così da parte senza esprimere il loro enorme potenziale. Perché la sensibilità porta con sé innumerevoli qualità positive: percezione molto sviluppata, grande empatia, tendenza alla socializzazione e alla condivisione di valori profondi, senso del dovere, precisione, comprensione dei contesti…

Questo libro insegna a individuare i punti di forza dell’ipersensibilità e a esternarli, spiegando come farlo e con quali strumenti, cercando di fornire risposte concrete alle situazioni che le persone ipersensibili devono affrontare quotidianamente. Una volta acquisita questa consapevolezza sarà facile aprirsi al cambiamento, dare più spazio ai lati positivi, concentrarsi sulla bellezza e sulla forza che la vita ha da offrire a chi è dotato di una spiccata sensibilità.

Kathrin Sohst è esperta in alta sensibilità: supporta le persone nella realizzazione del loro potenziale aiutandole a scoprire come trasformare in forza la delicatezza della loro condizione, offre consulenze e organizza eventi in rete, tavole rotonde, seminari, workshop, oltre a tenere lezioni su questi argomenti. In parallelo si occupa di benessere nel mondo del lavoro scrivendo testi per le imprese e per riviste specializzate; ama la fotografia. Consulente certificata in pubbliche relazioni, è sposata e madre di due figlie. Molto empatica, si definisce “ambasciatrice dell’alta sensibilità” nella convinzione profonda che oggi è fondamentale proporre nuove prospettive su emozioni, valori, autostima.