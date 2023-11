“A Sua Immagine” su Rai 1 racconta il culto dei morti secondo la Chiesa

L’appuntamento domenicale con “A Sua immagine”, in onda stamani su Rai 1, propone una riflessione su come la morte si inserisca nella religione cristiana

È da poco trascorsa la ricorrenza del 2 novembre, giornata in cui si commemorano i defunti, e l’appuntamento domenicale con “A Sua immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura condotto da Lorenza Bianchetti, in onda domenica 5 novembre alle 10.30 su Rai 1, propone una riflessione su come la morte si inserisca nella religione cristiana.

Il cristianesimo, infatti, si fonda sulla resurrezione di Gesù, sul suo aver vinto la morte. Ma come può la fede influire concretamente sulla vita delle persone, quando si trovano ad affrontare la perdita di un proprio caro? Credere è un comportamento consolatorio, oppure riesce davvero a trasformare l’atteggiamento davanti al termine della vita, inserendolo in un contesto più ampio, e dando alla morte un diverso significato? E in che modo si può considerare chi non c’è più come presente nella propria vita? Sono solo un ricordo, appartengono unicamente al passato, o effettivamente, per la Chiesa, sono parte di un unico popolo di Dio, anche dopo che hanno lasciato questo mondo?

Lorena Bianchetti tratterà questi e altri temi con don Luigi Verdi, responsabile della comunità di Romena, e con Maria Rita Parsi, psicoterapeuta, in una puntata arricchita da contributi che racconteranno storie di lutto e di rinascita, tradizioni di questo periodo, e che daranno spazio alle parole di Papa Francesco su questo tema.

Come ogni domenica alle 10.55, dopo il notiziario condotto da Paolo Balduzzi, la linea passerà alla Messa, sempre in diretta su Rai 1: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla Basilica San Nicolò Vescovo in Palazzolo Acreide (Siracusa). Alle 12.00 infine, come ogni domenica, verrà trasmesso l’Angelus recitato da Papa Francesco da Piazza San Pietro.