A “Rebus” su Rai 3 la politica dell’Occidente e Matteo Messina Denaro

La politica dell’Occidente e un focus sulla morte di Matteo Messina Denaro all’interno del programma Rebus nel pomeriggio su Rai 3

In quanti e quali modi pensare oggi la politica dell’Occidente? Le guerre tornano in Europa e ai suoi confini, la democrazia rappresentativa è in grande crisi sotto la pressione di tecnologie e autoritarismi, gli Usa perdono via via il loro centrale ruolo geopolitico: dobbiamo tornare a riflettere sulle grandi categorie del pensiero per orientarci in questo confuso presente? Se ne discute con il filosofo Massimo Cacciari a “Rebus”, in onda domenica 5 novembre alle 16.30 su Rai 3.

Con il conduttore Giorgio Zanchini, il suo compagno di viaggio, lo storico e scrittore Giordano Bruno Guerri.

A seguire, obiettivo su Matteo Messina Denaro, uno dei capi più importanti ed efferati di Cosa nostra, deceduto poco più di un mese fa. Ma come si era arrivati al suo arresto nel gennaio 2023 dopo trent’anni di latitanza? Ospiti il procuratore di Palermo Maurizio de Lucia e il giornalista Salvo Palazzolo, che insieme hanno scritto un libro per raccontare la complessa storia de “La cattura”, fra depistaggi, complicità eccellenti, e continue trasformazioni della mafia stessa.