A “Citofonare Rai 2” i retroscena di Ballando con le Stelle

Stamani su Rai 2 torna “Citofonare Rai 2” e il dietro le quinte di “Ballando con le Stelle”. Racconti e filmati inediti e in studio alcuni protagonisti

Paola Perego e Simona Ventura continuano la loro avventura a “Ballando con le Stelle” e anche per la puntata di “Citofonare Rai 2” in onda domenica 5 novembre alle 10.30 su Rai 2 arriveranno in trasmissione cariche di racconti e filmati inediti.

In studio con loro ci sarà la concorrente Sara Croce accompagnata dal ballerino Luca Favilla, e per commentare la serata con un occhio attento e mai banale sarà presente anche Barbara Alberti. Domenico Marocchi, inviato d’assalto, mostrerà il dietro le quinte di “Ballando con Le Stelle” E poi saranno ospiti due protagonisti del cinema: Massimo Boldi ed Enzo Salvi che si racconteranno in un’intervista piena di aneddoti.

In questa puntata Antonella Elia entrerà festeggerà i suoi 60 anni insieme alle conduttrici, per lei tante sorprese e dediche speciali. Come ogni settimana, ci saranno anche Valeria Graci e Gene Gnocchi pronti a sorprendere il pubblico tra lettere d’amore e sondaggi irriverenti. Anche questa domenica il pubblico a casa potrà tentare di vincere i buoni spesa, attraverso il gioco musicale “I rompiscatole” con l’aiuto della band Isola delle Rose. Infine, il signore delle stelle: Simon&TheStars col il suo oroscopo della settimana.