Simonetta Agazzi online con il nuovo singolo “Alba nuova”

In rotazione radiofonica e disponibile sulle piattaforme di streaming digitale “Alba nuova”, il nuovo singolo di Simonetta Agazzi

“Alba nuova” è un brano che vuole ripercorrere i sentimenti legati al brutto periodo del Covid. Le parole che scorrono nel videoclip (nebbia, incertezza, sgomento, inconsapevole normalità, contitazione, agitazione, paura, dolore, speranza, rinascita, una nuova alba) descrivono gli stati d’animo che hanno colpito le persone, partendo da sensazioni di smarrimento, paura, agitazione e dolore, per arrivare, poco alla volta, ad una sorta di ritrovata calma e serenità, sentimenti che sfociano poi in un’atmosfera decisamente più gioiosa, quasi di “rivincita” per un futuro migliore, appunto un’ “Alba nuova”.

Oltre a Simonetta Agazzi al pianoforte, hanno partecipato alla registrazione del brano: Elena Algeri (Flauto), Mariapia Begna (Oboe), Roberto Pezzotta (Clarinetto), Francesca Acerbis (Corno), Giulia Cortesi (Campane tubolari), Laura Lodetti (Violoncello).

Spiega l’artista a proposito del brano: “La prima esecuzione del brano è avvenuta nel 2022 in occasione del Festiva ‘Il genio delle donne’ presso l’Auditorium Modernissimo di Nembro, in memoria delle vittime del Covid. Sono molto legata alla località di Nembro, dove purtroppo abbiamo perso tanti amici e conoscenti durante quel brutto periodo. Registrare questo brano è stata una bellissima esperienza, sono contenta del risultato. Molte persone mi hanno comunicato la loro partecipazione emotiva ascoltandolo, riuscendo ad immedesimarsi e a ripercorrerne i sentimenti evocati e ne sono molto felice: arrivare al cuore delle persone è una soddisfazione davvero grande, credo sia l’obiettivo più importante per un compositore, sicuramente lo è per me”.

Guarda qui il videoclip su YouTube (registrato presso il Timetrack Studio di Azzano S. Paolo – BG): https://www.youtube.com/watch?v=fuGKZQQy9s8.