Le Bisce online con “Non so se ridere o piangere”

Le Bisce in radio e in streaming con “Non so se ridere o piangere” il nuovo singolo ad un anno dall’uscita dell’album di debutto

Ad un anno dall’uscita dell’album di debutto “Naturalmente senza tragici imprevisti” esce “Non so se ridere o piangere” il nuovo atteso singolo de Le Bisce. Quasi al pari del shakespeariano “essere o non essere?”, “Non so se ridere o piangere?” è un quesito che ci pone spesso durante il corso della vita.

È stato quindi naturale per la band lombarda dedicare la traccia ad un amico che di punto in bianco è sparito da giri, lasciando un vuoto e tanti quesiti. Tutti noi abbiamo sicuramente un “Emanuele”, il destinatario della canzone, che dopo averci dato tanto sembra essere scomparso, portando via tutto.

Ma in fondo, i ricordi e le esperienze restano, regalandoci allo stesso tempo un sorriso per quel che è stato e una lacrima per tutto ciò che ha lasciato un vuoto.

Le Bisce sono una band lodigiana, nata nel 2017. Debuttano nel 2019 con il rifacimento de “La Canzone Intelligente” di Cochi e Renato, attirando l’attenzione del noto deejay/speaker radiofonico Marco Biondi, che li seguirà come manager. Ad Aprile 2020 pubblicano “Il Tempo dell’Attesa”, realizzando un videoclip che testimonia le strade delle città deserte a causa del lockdown, video di cui parlerà il TG2. Nasce una collaborazione con Autogrill, che utilizzerà il brano per un video-testimonianza dei propri dipendenti. A Settembre 2020, esce per BeNext/Sony Music il brano “Come Mauro Repetto”, elogio al co-fondatore degli 883, che supererà abbondantemente i 300 mila streaming Spotify.

Il primo Aprile 2022 esce l’album di debutto “Naturalmente senza tragici imprevisti” (Sorry Mom!/Artist First).

Ad oggi, a Damiano Bonvini (voce, chitarra e autore dei brani) si sono affiancati il maestro polistrumentista Alessandro Villa (al basso e synth) e il maestro Umberto “Lizzy” Battistotti (alla batteria).

Nostalgici del passato e degli anni ’90, consapevoli di ciò che vivono, speranzosi di quel che saranno. Queste sono LE BISCE