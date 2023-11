“Italian green” su Rai 2 in viaggio tra Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna

Parte da Milano per scoprire quali sono le nuove iniziative e progetti intrapresi per promuovere maggiormente una mobilità sostenibile Italian Green su Rai 2

A bordo di mezzi tassativamente elettrici, “Italian Green” – il programma che racconta l’Italia sostenibile condotto Mario Acampa, Riccardo Cresci, Noemi David e Marco Martinelli, in onda sabato 4 novembre alle 10.10 su Rai 2 – sarà a Milano per scoprire quali sono le nuove iniziative e progetti intrapresi per promuovere maggiormente una mobilità sostenibile. E scoprire, in particolare, una valida soluzione rivolta a tutti coloro che vogliono passare all’elettrico. Successivamente, tappa in Veneto per approfondire ulteriormente il funzionamento di un impianto per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti e scoprire com’è possibile trasformarlo, grazie ad innovativi sistemi tecnologici, in un vero laboratorio ambientale.

Si passa, poi, all’Emilia Romagna per visitare uno dei maggiori parchi fotovoltaici in Italia. Si tratta di un impianto fotovoltaico industriale a terra che ha la stessa estensione di 10 campi da calcio e che permette una produzione propria di energia pulita e 100 % rinnovabile.

Un celebre Almanacco, quindi, sarà un saggio compagno di viaggio, pronto ad offrire consigli e spunti sulle abitudini quotidiane per costruire un rapporto rispettoso e sano con l’ambiente.

I quattro conduttori andranno poi alla scoperta di notizie, informazioni e curiosità con le loro originali e personalizzate rubriche “We are Green” con varie news dal mondo della sostenibilità, “Chimica Amica” con esperimenti sull’uso della chimica compatibile con l’ambiente, “Green Cult” sulle nuove iniziative e progetti green, e “Green Meteo” sulla situazione climatica in Italia e nel mondo con la responsabile Rai Meteo, Claudia Adamo. Non mancheranno momenti artistici e ludici grazie al contributo del “cantafavole” Gianluca Lalli e alla band di Italian Green, Riciclato Circo Musicale con intervalli di musica green.