A “Mi manda RaiTre” si parla dei pericoli nel piatto

Nel weekend di “Mi Manda RaiTre”, in onda oggi e domani, si parlerà dei pericoli degli alimenti e del “turismo sanitario”

Sarà dedicato ai pericoli che si annidano negli alimenti che consumiamo, a volte in maniera inconsapevole, e al fenomeno del “turismo sanitario” il weekend di “Mi manda RaiTre”, la trasmissione condotta da Federico Russo in onda il sabato e la domenica, alle 9.00 su Rai 3.

Dopo il primo caso del 2017, quando un bimbo di quattro anni è finito in coma dopo aver mangiato formaggio a latte crudo, questa estate ad avere una simile esperienza è stata una bambina di poco più di due anni.

Le telecamere di Mi Manda RaiTre, nella puntata di sabato 4 novembre, sono tornate in Val di Non, dove si trovano il caseificio da cui provengono i formaggi e la malga dove sono stati consumati, per comprendere le responsabilità, le correlazioni fra il formaggio e le condizioni di salute dei due bambini, e come funziona la filiera dei controlli. In trasmissione la testimonianza di Giambattista Maestri, papà del bambino che da quasi sette anni vive in stato neurovegetativo dopo aver mangiato formaggio a latte crudo.

Tra gli ospiti di Federico Ruffo: Maria Caramelli, dirigente Istituto zooprofilattico Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta; Matteo Bassetti, infettivologo e direttore Clinica malattie infettive Ospedale San Martino- Genova; Marco Ramelli, direttore Concast Trentingrana.

La puntata di domenica 5 novembre, invece, partirà dalla cifra, 8 milardi di Euro, che ogni anno gli italiani spendono per le cure odontoiatriche, soldi pagati quasi totalmente dai cittadini, visto che solo lo 0,07% è a carico del Servizio sanitario nazionale.

La difficoltà di accesso alle cure e le lunghe liste d’attesa spingono infatti ogni anno 50.000 italiani a partire per curarsi all’estero, prevalentemente in Albania, Croazia, Serbia, Slovenia, Romania; prezzi più competitivi, tempi più rapidi, cliniche spesso all’avanguardia, ma risparmiare troppo per interventi spesso invasivi come quelli odontoiatrici può portare a rischi per la salute?

Il viaggio di Mi manda RaiTre inizia dall’Albania, scoperta la scorsa estate anche come meta per le vacanze al mare: come per altre località esistono pacchetti che comprendono volo, alloggio, cure dentali e visite turistiche. Tra gli ospiti di Federico Ruffo: Carlo Ghirlanda, presidente ANDI- Associazione Nazionale Dentisti Italiani; Paolo Russo, La Stampa; Silvia Dodi, Federconsumatori.