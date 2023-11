Stella Levantesi racconta chi sono “I bugiardi del clima”

Per la Collana i Robinson/Letture di Laterza nelle librerie e online “I bugiardi del clima. Potere, politica, psicologia di chi nega la crisi del secolo” di Stella Levantesi

Un libro imprescindibile per chiunque voglia finalmente sapere come sia potuta riuscire l’operazione di occultamento più grande del secolo: quella orchestrata dai negazionisti dell’emergenza climatica.

La prima grande bugia che si può raccontare sull’emergenza climatica è che non è colpa dell’essere umano. La seconda è che tutti gli esseri umani ne sono responsabili in egual misura. Se oggi non esiste una politica climatica globale efficace, se le temperature continuano ad aumentare, se gli ecosistemi sono al collasso, la ragione va cercata nella macchina organizzata del negazionismo climatico: ingenti finanziamenti, tecniche di propaganda ed efficaci manovre di ingegneria comunicativa che hanno lo scopo di far sembrare il cambiamento climatico solo una teoria, un’opinione, non una realtà scientificamente fondata.

Questo libro racconta quello che non viene mai detto a proposito dell’emergenza climatica: quando gli scienziati hanno cominciato a dare l’allarme, le industrie di combustibili fossili non potevano permettere che i loro affari fossero compromessi. Erano gli anni ’70 e, da allora, le lobby negazioniste – non solo le industrie fossili, ma politici, think tank, gruppi di pressione, piattaforme mediatiche, gruppi di facciata e falsi esperti – hanno messo in atto la più grande operazione di insabbiamento della storia più recente.Il negazionismo non si limita a rimuovere la realtà. Ne costruisce una alternativa al cui centro c’è un elemento su tutti: l’inganno. La disinformazione diventa la nuova realtà. E il negazionismo diventa vitale per la sopravvivenza di quella stessa realtà. Il negazionismo è strategico, è attivo, è pubblico.

Stella Levantesi, giornalista e fotoreporter, si è formata alla scuola di giornalismo della New York University. Collabora con testate italiane e internazionali e i suoi lavori sono stati pubblicati, tra l’altro, su “The New Republic”, “il manifesto”, “Wired”, “Internazionale”, “LifeGate” e “Ossigeno”. Si occupa in particolare di ambiente, crisi climatica e conservazione ed è specializzata nel negazionismo del cambiamento climatico e nella disinformazione scientifica.