“Serenissima Malcontenta” è il nuovo singolo dei Bengala Fire in radio e in digitale per BOC/Pioggia Rossa Dischi/Believe

Si intitola “Serenissima Malcontenta” il nuovo singolo dei Bengala Fire, rock band di origine trevigiana che si è distinta a X Factor nel 2021 sotto la guida di Manuel Agnelli. Il brano, squisitamente rock, è una dedica all’hinterland veneziano, fatto di edifici fatiscenti e industrie manifatturiere: un paesaggio aspro, che si contrappone con ferocia alla bellezza del centro storico.

“Venezia, un tempo Serenissima Repubblica di Venezia, racchiude nel suo Comune molte frazioni di terraferma, talvolta radicalmente opposte allo splendore del centro storico: una di queste è Malcontenta. Ci è sembrato il titolo giusto per questo brano, un gioco di parole emblematico.” racconta la band. “Il brano raccoglie i pensieri di un personaggio immaginario che vive e lavora nel dedalo industriale. La sua è una condizione di forte disagio, tanto che comincia a nutrire un vivo risentimento per il centro storico così opposta al mondo di grigio cemento al quale è abituato. Il suo malessere lo spinge a meditare persino un attentato in Piazza San Marco: si immagina di far parte di una strampalata ciurma di pirati, che navigano il Canal Grande su grandi navi, “piene di tritolo e di carri armati”. Il racconto termina sulle note di uno scanzonato coretto, con il personaggio che, suo malgrado, riemerge dalla sua fantasia.”

Venezia non è tuttavia il luogo di appartenenza dei Bengala Fire: “Serenissima Malcontenta” risulta così una bonaria caricatura e il luogo cantato dalla band rappresenta tutte le periferie del mondo: il loro invito è proprio quello di saper inserire colori in tutti quei posti che, per tanti motivi, hanno smesso di contenerne.

Link: https://spoti.fi/3RfjFgQ