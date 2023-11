Previsioni meteo 3 novembre 2023: ancora maltempo sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 3 novembre 2023: migliora il tempo al Nord-Ovest, piogge sparse sul resto della Penisola e prime nevicate sulle Alpi

Condizioni meteo ancora all’insegna del maltempo sull’Italia in questo avvio di novembre. Il primo weekend del mese inizierà sulla stessa falsariga: nella giornata di oggi avremo un miglioramento al Nord-Ovest ma sul resto della Penisola non mancheranno le piogge. Cadrà anche la prima neve sull’arco alpino e sulle vette più alte dell’Appennino, per un ulteriore calo delle temperature. Il fine settimana proseguirà con tempo instabile e altre piogge per l’arrivo di un nuovo nucleo instabile. Temperature in linea con la media stagionale.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, venerdì 3 novembre 2023.

AL NORD

Tempo instabile al mattino con acquazzoni e temporali sparsi e neve sulle Alpi oltre i 1200-1400 metri, variabilità asciutta al Nord-Ovest. Al pomeriggio tempo in miglioramento con nuvolosità e schiarite, residue piogge su Liguria e Friuli. Maggiori schiarite tra la sera e la notte ma con nebbie e foschie in formazione sulla Pianura Padana.

AL CENTRO

Tempo instabile sia al mattino che al pomeriggio con acquazzoni sparsi e locali temporali, più asciutto sulle regioni del versante adriatico. Neve in Appennino oltre i 1700-1800 metri. In serata residui fenomeni sul Lazio e zone interne dell’Abruzzo con neve sui rilievi fin verso i 1600-1700 metri, variabilità asciutta altrove.

In Toscana tempo instabile su tutta la regione nel corso della giornata con cieli irregolarmente nuvolosi associati a piogge e acquazzoni sparsi, localmente anche intensi. Ancora piogge possibili nel corso della serata e della notte.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi, più asciutto sui settori adriatici, Calabria e Isole Maggiori con nubi sparse e schiarite. Al pomeriggio nuvolosità in aumento con deboli piogge da isolate a sparse. Tra la serata e la nottata piogge anche intense in arrivo su Isole Maggiori e regioni ioniche, asciutto altrove con cieli nuvolosi.

In Calabria nuvolosità irregolare in transito al mattino su tutta la regione ma con locali piogge solo sulle coste tirreniche settentrionali. Peggiora tra pomeriggio e sera con precipitazioni sparse soprattutto sui settori occidentali della regione.

Temperature minime in lieve rialzo al Sud e stabili o in calo sul resto d’Italia, massime in generale diminuzione.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .