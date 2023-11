L’oroscopo di oggi, venerdì 3 novembre 2023: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, venerdì 3 novembre 2023, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Atmosfera gioiosa ravvivata da aspetti benèfici in cielo. I cuori solitari dovrebbero iniziare a frequentare gente nuova. Se una persona è già presente nel tuo cuore organizza un bell’incontro.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Buone notizie di lavoro in vista dei prossimi mesi. Dovevi avere dei soldi, un rimborso, ma pare che qualcuno non sia stato leale con te. Tralascia i sentimenti negativi, la serata parla di un amore ritrovato!

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

C’è il rischio di fare troppe cose e di concludere poco, comunque l’energia non manca. Non è il momento di fare passi falsi, divertiti, non pensare troppo alle preoccupazioni di lavoro o al denaro.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

E’ probabile che tu sia preoccupato perché hai paura che qualcosa nell’attività cambi non a tuo favore. Se un amore è in bilico è probabile che in questi giorni tu chieda più assistenza, è bene dividere i compiti, stare di più con chi ami.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Nonostante l’amore non sia gratificante, questa giornata permette un riavvicinamento, quantomeno un chiarimento e questo è importante. Giornata che ti rende entusiasta e capaci di dare il tuo contributo in ogni contesto e occasione vi sia richiesto.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Torna un po’ di stanchezza, ma bisogna dire che sei molto tranquillo. Avrai capito che anche nell’ambito del lavoro ci vuole un po’ di prudenza…

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Metticela tutta, potrai contare su un periodo di recupero. Hai quella carica di volontà e passionalità che aiuta molto!

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Puoi sollecitare tutte le questioni di lavoro che t’interessano di più. Per il cuore tutto è permesso, allarga il giro delle amicizie.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

La volontà non si discute, i nuovi progetti di lavoro sono faticosi ma vanno comunque portati avanti con impegno. Dovrai trovare il modo di armonizzare il mondo dei tuoi interessi ludici e amicali con i vincoli familiari e gli impegni concreti quotidiani. Impresa a volte tutt’altro che facile.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Una giornata inquieta in cui potresti essere combattuto tra opposte tensioni; anche per quanto riguarda il lavoro ci vuole prudenza ma alla fine i risultati non mancheranno!

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Oggi sei decisamente più forte e passionale. Sei uno dei segni di punta di oggi.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Tutti i progetti possono prendere il via se ben aiutati. Giornata di migliore e ben accetta serenità…