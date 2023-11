NCIS, NCIS Hawaii e The Rookie su Rai 2: la trama degli episodi

Azione e suspense, da Washington ai Tropici, stasera su Rai 2 con i nuovi episodi di NCIS, NCIS Hawaii e The Rookie: ecco la trama

Continuano su Rai2 le avventure del Servizio investigativo della Marina militare Usa, in prima visione assoluta, venerdì 3 novembre alle 21.20, con un nuovo episodio di NCIS, l’agenzia navale anticrimine, con base a Washington, le cui vicende hanno ispirato la serie tv più vista degli Stati Uniti, da oltre dieci anni.

Nell’episodio dal titolo “Anastasia” Torres si infiltra nella prigione in cui è rinchiuso Yuri, nella speranza di ottenere informazioni sull’attentato ordito da Kostya Valkov, ma rischia di essere scoperto. Kostya mira alla rete elettrica dell’intero Paese, vuole provocare un blackout diffuso e gettare l’America nel caos. L’oligarca comunica con il figlio Yuri attraverso un telefono usa e getta, i messaggi però vanno decifrati…

A seguire sempre su Rai 2, alle 22.10, “Dies irae”, episodio 22 della stagione di NCIS – Hawaii: dopo aver ucciso Charlie Uno, Creel tortura la Tennant per avere informazioni su Maggie Shaw. Lei confessa che Maggie si nasconde in una casa sicura alle Hawaii e viene portata in salvo dalla Whistler e da Sam Hanna dell’Ufficio Progetti Speciali. Rientrata a Pearl Harbour, dove nel frattempo è arrivata anche la sua ex amica in custodia, la Tennant convince Swift a far uscire Maggie allo scoperto per attirare Creel in una trappola…

La serata action di Rai 2 si chiude con “Giornata buca”, episodio numero ventidue della quarta stagione di “The Rookie”: Tamara ha acquistato un’auto all’asta delle auto sequestrate, ma nel bagagliaio Tim e Lucy trovano una ingente quantità di eroina. Le ricerche sul proprietario dell’auto portano a un certo Jake Butler (un incredibile sosia di Tim), che arrestano e portano in centrale. Decidono che Tim si sostituirà a Jake per incontrare il mandante, Roy Hajek. Tim riesce a carpire la fiducia di Roy. Viene arrestata la fidanzata di Jake e incredibilmente il suo aspetto e molto somigliante a Lucy…