Grande Fratello: che cosa è successo nell’ultima puntata

Grande Fratello, nell’ultima puntata il ‘caso Angelica Baraldi’ con Signorini che riprende Mughini. La parentesi sul giornalista ha influito i maniera negativa sugli inquilini, che lo hanno mandato in nomination

Nella prima serata di Canale 5 è andata in onda ieri sera una nuova puntata del Grande Fratello. A tenere banco durante la serata sono state le ‘battutacce’ di Mughini nei confronti di Angelica pronunciate nella serata di Halloween. Per le parole usate il giornalista è stato ‘ripreso’ da Alfonso Signorini che dallo studio, ha spiegato quanto la ragazza fosse rimasta male per diverse frasi dette da Mughini. Lui, incredulo perché certo del buon rapporto con l’inquilina, ha cercato di spiegare il senso delle sue parole affermando che non c’era cattiveria: “Ma non diciamo assurdità (…)io adoro Angelica, era una battutaccia, ma se uno non facesse battutacce vuol dire che è muto, hai capito? Non diciamo cose assurde. Ma non ci posso credere, non ci posso credere che lei da me si aspetti qualcosa di negativo”, ha spiegato Mughini.

A quel punto Signorini, ha chiamato in causa anche Angelica, seduta proprio vicino al giornalista, che sulla vicenda ha detto: “Sinceramente ci sono rimasta male e lui lo sa, di fatti, per mezz’ora, un’ora sono rimasta un po’ giù di morale. Diciamo che sono parole un po’ pesanti nei confronti di una ragazza, quindi ci sono rimasta male”.

LE PAROLE DI SIGNORINI A MUGHINI

La ‘bacchettata’ di Mughini è poi passata ad Alfonso Signorini, che pur non avendo preso provvedimenti ha affermato: “Giampiero con grande franchezza ti devo dire, ok, capiamo, chi ti conosce lo sa, tu dai alle battutacce il valore che la battutaccia ha, ma non puoi negare che alcune di queste possano generare nelle persone a cui sono rivolte dei sentimenti negativi o anche di risentimento. Ma anche per una ragazza, sentirsi dire ‘hai una carriera da zoccola, alla grande’ non credo sia bello da ricevere”.

LA NOMINATION DI MUGHINI

La parentesi di Mughini ha influito i maniera negativa sugli inquilini, che durante la diretta hanno avuto modo di rivedere le clip con le scene ‘incriminate’. E così, alla terza nomination fatta da Jill Cooper a sfavore di Mughini, questo è sbottato: “La parola zocc…. è un termine buffonesco che utilizzo scherzando con una mia cara amica e Angelica è una delle mie più care amiche qui dentro”.

E ancora: “Non mi sono mai sentito così offeso nella mia vita, in nessun istante si poteva pensare che volessi offendere una persona a me cara. Sono offeso perché mi è stato detto di non sapere utilizzare un termine della lingua italiana. Pensavo che con Angelica le cose fossero già chiarite, perché la ritengo una battutaccia da due soldi che non meritava di essere ulteriormente approfondita”.