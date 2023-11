Kuni nelle radio e in digitale con “My best”

Kuni è Eleonora Danese e il suo nome d’arte è l’abbreviazione di Kunimitsu, uno dei personaggi principali del famosissimo videogioco Tekken: “My best” è la nuova canzone

Fuori per Factory Flaws My Best – il nuovo capitolo del viaggio discografico di Kuni, progetto artistico di Eleonora Danese, che torna con un nuovo singolo dopo il suo primo EP “Walls Have Told Me”, uscito a Giugno 2023.

Kuni in My Best riflette su quella sensazione di vuoto incolmabile che spesso alberga nell’animo degli indecisi e dei malinconici. Una sensazione che il più delle volte si manifesta attraverso momenti di sconforto pieni di dubbi e domande a cui difficilmente si riesce a dare una risposta. Si finisce spesso per sentirsi immobili, incapaci di fare qualsiasi cosa e prendere decisioni sulla propria vita, magari riguardo cambiamenti da avviare, sentimenti da dimenticare, persone da lasciar andare. Così, ci si abbandona in luoghi immaginari, da cui persino le voci degli altri o quelle nella propria testa se ne sono andate, chiedendosi che battaglia si stia combattendo e per chi si combatta. E ce lo si chiede ad alta voce, in caso qualcuno fosse nei paraggi e volesse dare quelle risposte che si cercano così ansiosamente.

Kuni spiega così My Best: “Ci sono volte in cui senti il bisogno di evadere dalle cose che stai facendo o che ti capitano. Generalmente, ci insegnano che per reagire è bene fare un bel respiro e pensare che va – o andrà – tutto bene. E che è sempre meglio vedere il bicchiere mezzo pieno. Puoi provarci quanto ti pare: io so di averlo fatto, potrei addirittura giurare di aver dato del mio meglio, ma alla fine non cambia poi molto. Questo vuoto non verrà riempito, il mondo non diventerà improvvisamente la luna. Quindi rimane solo la disperazione? Non direi. Dopotutto, cerco ancora e sempre di fare del mio meglio”.

Kuni è Eleonora Danese e il suo nome d’arte è l’abbreviazione di Kunimitsu, uno dei personaggi principali del famosissimo videogioco Tekken. Fin da piccola Eleonora è stata ossessionata dalla cultura giapponese, tanto da conseguire una laurea in Lingue e Civiltà Orientali, specializzandosi in Coreano e Giapponese, e da aver vissuto per un breve periodo a Tokyo nel 2013.

Dopo aver ascoltato per quasi vent’anni tutta la musica che ha potuto, Kuni ha scritto le sue prime canzoni nel 2019 e le sono sembrate da subito una buona combinazione delle sue influenze artistiche: testi malinconici, melodie dolci e aspirazioni punk-rock. Per i suoi primi lavori ha collaborato con Golden Years, noto produttore italiano che l’ha aiutata a trovare la forma finale delle sue canzoni. Il primo frutto di questa collaborazione è Sleep Baby, il biglietto da visita scelto da Kuni per presentarsi al pubblico a cui poi sono seguite A Feeling e Home To Me, brani che fanno parte del suo EP di debutto uscito a Giugno 2023, Walls Have Told Me. Il progetto artistico di Eleonora ha ricevuto il completo supporto di piattaforme digitali quali Amazon Music, Apple Music e Spotify, attraverso l’inserimento in playlist editoriali e cover di playlist. Kuni è pronta ora a mostrare nuovi lati della sua personalità musicale con altri singoli che usciranno nel corso dell’anno. Primo tra questi è My Best. Kuni fa parte degli artisti del roster della boutique label Factory Flaws.