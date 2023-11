Irina Potinga nelle librerie con “Solo cose belle”

Con “Solo cose belle” Irina Potinga, ideatrice del progetto Spazio Grigio, si occupa di diffondere attraverso i suoi canali la filosofia minimalista

Bastano 10 minuti al giorno, e alcune semplici regole, per eliminare la confusione che ci circonda e concentrarci sull’essenziale, su ciò che davvero ci piace e su chi davvero siamo.

Da alcuni anni Irina Potinga, ideatrice del progetto Spazio Grigio, si occupa di diffondere attraverso i suoi canali social la filosofia minimalista, proponendo un percorso di alleggerimento a 360 gradi che parte dai vestiti e dagli oggetti superflui che invadono le nostre case per arrivare via via ai pensieri, alle cattive abitudini e alle relazioni che ci impediscono di vivere la vita che vorremmo.

“La prima parte del libro riguarderà proprio l’armadio, perché è un posto dove spesso si accumulano tante cose inutili e perché ce l’abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni. La seconda parte è dedicata al resto della casa e in particolare a oggetti come libri, ricordi, documenti. La terza parte riguarda lo stile di vita e quindi il modo di applicare il minimalismo alle relazioni, ai pensieri, alle attività. Nell’ultima parte vedremo le buone abitudini che ci permetteranno di portare avanti questo percorso di consapevolezza e vivere la nostra vita migliore. Quando ho cominciato a eliminare, prima i vestiti, poi gli oggetti attorno a me, poi le attività, alcune persone, i vecchi ricordi, i pensieri negativi e limitanti, ho fatto chiarezza su cosa mi piace davvero, cosa mi fa sentire bene e soddisfatta, quali sono le mie priorità, cosa porta valore alla mia vita. Ora mi sento felice e grata per tutto ciò che ho, la mia casa, la mia famiglia e quello che faccio ogni giorno. Quando apro la porta di casa mia ho una sensazione di pace e leggerezza, quando mi guardo attorno ho solo cose belle.”

Irina Potinga è la creatrice di Spazio Grigio (blog, canale YouTube, newsletter), che si occupa di minimalismo, crescita personale e sostenibilità. Nata all’estero, è cresciuta e ha studiato in Italia, laureandosi in Economia e conseguendo un master in Marketing. Dopo aver vissuto in Giappone e in Belgio, oggi vive a Torino con il marito e il figlio. Lo studio del marketing ha permesso a Irina di comprendere quali meccanismi e strategie di vendita stanno alla base degli acquisti inconsapevoli e dell’accumulo del superfluo. Dopo aver approfondito l’argomento, ha scelto di percorrere la via del minimalismo. Ora la sua missione è aiutare gli altri a liberarsi dai pesi e ritrovare la leggerezza nell’armadio, nella casa e nella vita. Il suo corso dedicato al minimalismo ha aiutato migliaia di persone.