“Eager Eyes” è la nuova canzone dei Masseduction

“Eager eyes” è il primo singolo dei Masseduction. Un nuovo capitolo per la band militante nella scena underground di Roma

É su tutte le piattaforme digitali “Eager eyes“, il primo singolo dei Masseduction. Un nuovo capitolo per la band militante nella scena underground di Roma che aveva esordito nell’estate del 2022 con una cover di “NDA” di Billie Eilish, a cui segue Bells in Santa Fe di Halsey, collegandosi all’influenza di artisti del calibro sulla scia di Nothing But Thieves, Royal Blood o Lenny Kravitz.

“Eager Eyes” mostra le capacità dei Masseduction nel creare potenti brani rock che colpiscono al primo ascolto. Nel muro sonoro trovano spazio piccoli inserimenti di synth che aiutano i riff e le melodie a ricreare l’immaginario notturno e spavaldo della canzone: una potente metafora sonora che ci conduce con una serie di flashback nella notte più folle di sempre dove tutto può succedere: ad esempio come convincere il buttafuori del club più esclusivo a farci entrare al primo tentativo, rubare la scena a tutti i partecipanti in pista e diventare in un attimo la star della serata.

https://open.spotify.com/album/0EZeWxzG8NbMill0KzIg5O?si=66tP1lGmTZG_F4vShtZwhw