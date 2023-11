Diabete di tipo 2: maggiori benefici da insulina a circuito chiuso

Diabete di tipo 2: migliori risultati con l’utilizzo di un sistema automatizzato di somministrazione di insulina a circuito completamente chiuso

Gli adulti con diabete di tipo 2 che utilizzano un sistema automatizzato di somministrazione di insulina a circuito completamente chiuso hanno ottenuto un tempo nell’intervallo più elevato rispetto a quelli sottoposti alla terapia insulinica convenzionale. Sono i risultati di una metanalisi pubblicata sulla rivista Diabetic Medicine.

«La nostra metanalisi suggerisce che la somministrazione automatizzata di insulina a circuito completamente chiuso può fornire un migliore controllo glicemico rispetto alla terapia convenzionale nei pazienti con diabete di tipo 2, compresi quelli che richiedono dialisi o supporto nutrizionale» hanno scritto il primo autore Basma Ehab Amer, ricercatore al Medical Research Group of Egypt presso la Negida Academy di Arlington, Massachusetts, e alla facoltà di medicina dell’Università di Benha in Egitto, e colleghi. «Fino a quando non verranno sviluppate evidenze di qualità superiore, gli ospedali dovrebbero fornire una formazione completa sia ai pazienti che al personale sanitario per prepararli a questa tecnologia».

Revisione sistematica della letteratura e metanalisi

I ricercatori hanno condotto una revisione sistematica e una metanalisi di studi randomizzati e controllati relativi a pazienti adulti con diabete di tipo 2, confrontando la somministrazione automatizzata di insulina a circuito completamente chiuso con la terapia insulinica standard.

L’outcome primario di interesse era il tempo trascorso nell’intervallo glicemico target compreso tra 100 e 180 mg/dl. Gli studi che non utilizzavano questo intervallo hanno utilizzato un range compreso tra 70 e 180 mg/dl o tra 70 e 145 mg/dl. Gli esiti secondari includevano il tempo trascorso in iperglicemia, il tempo trascorso in ipoglicemia, la dose totale giornaliera di insulina, la glicemia media, la variabilità del glucosio ematico e la sicurezza.

Complessivamente l’analisi ha interessato un totale di 390 partecipanti coinvolti in sette studi randomizzati e controllati, tutti condotti in Svizzera o nel Regno Unito. Quattro erano studi a gruppi paralleli e tre avevano un disegno crossover.

Più tempo nel range glicemico corretto con il sistema a circuito chiuso

Gli adulti che utilizzavano un sistema a circuito completamente chiuso hanno trascorso 18 minuti aggiuntivi nel range glicemico target nelle 24 ore rispetto a quanti ricevevano la terapia standard (P<0,01), suddivisi in 5 minuti aggiuntivi durante la notte e 13 minuti aggiuntivi durante il giorno.

Il tempo in ipoglicemia non differiva tra i due gruppi. Gli adulti che hanno ricevuto la somministrazione automatizzata di insulina a circuito chiuso hanno trascorso 15 minuti in meno in iperglicemia rispetto alla terapia standard con insulina (P<0,01), anche se non sono state osservate differenze analizzando separatamente la durata dell’iperglicemia diurna e notturna.

«I nostri risultati corroborano l’ipotesi che i sistemi a circuito completamente chiuso possano migliorare il controllo glicemico non solo per i pazienti con diabete di tipo 1 ma anche per quelli con diabete di tipo 2» hanno commentato gli autori. «La differenza insignificante nel tempo trascorso in iperglicemia, sia diurno che notturno, può essere attribuita al numero limitato di studi in questi sottogruppi, ciascuno dei quali contiene solo due studi».

Gli adulti nel gruppo a circuito completamente chiuso avevano una deviazione standard del glucosio inferiore di 11,34 mg/dl rispetto ai controlli. Il coefficiente di variazione del livello di glucosio era inferiore nel gruppo a circuito chiuso rispetto ai controlli durante le ore notturne, ma non in generale o durante le ore diurne. Non sono state riscontrate differenze nella dose totale giornaliera di insulina tra i gruppi. La glicemia media era inferiore di 15,48 mg/dl con la somministrazione di insulina a ciclo completamente chiuso rispetto alla terapia insulinica standard (P<0,01).

Gli adulti che ricevevano la somministrazione automatizzata di insulina a circuito completamente chiuso avevano un rischio più elevato di problemi legati al dispositivo rispetto a quelli in terapia standard (RR = 3,77, P<0,01). Non sono state riscontrate differenze negli eventi avversi o negli eventi avversi gravi tra i due gruppi.

«Raccomandiamo ulteriori studi randomizzati e controllati di alta qualità e ben progettati per includere più partecipanti di paesi e di razze diversi» hanno concluso i ricercatori. «Raccomandiamo inoltre che le ricerche future forniscano informazioni sufficienti sui protocolli di gestione glicemica degli ospedali partecipanti. In questo modo sarà possibile valutare l’efficacia della somministrazione automatizzata di insulina a circuito chiuso in popolazioni più ampie, di confrontare la sua efficacia tra diverse razze e di generalizzare le evidenze a una gamma più ampia di pazienti con diabete di tipo 2».

