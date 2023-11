In libreria “SOS. Cosa puoi fare tu contro il riscaldamento globale” di Seth Wynes

Disponibile nelle librerie e online per Laterza “SOS. Cosa puoi fare tu contro il riscaldamento globale” di Seth Wynes

Hai il potere di cambiare il mondo. Comincia oggi. Se non cambiamo stile di vita qui e ora, nel 2100 il nostro pianeta sarà irriconoscibile. Siamo abituati a credere che modificare i nostri comportamenti individuali non abbia un impatto significativo sul riscaldamento globale. Ma la scienza ci dice esattamente il contrario: azioni semplici fanno la differenza. Quali abitudini quotidiane – in casa, al lavoro, nel modo in cui fai acquisti, mangi, viaggi, vivi –puoi modificare per avere un impatto positivo e reale sul futuro del nostro pianeta? Ecco una piccola, ma preziosa, guida per una vita quotidiana più sostenibile.

Seth Wynes, ricercatore alla University of British Columbia (Vancouver), studia da anni le strategie d’azione che i cittadini possono mettere in atto per ridurre le proprie emissioni di carbonio.