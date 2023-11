Il caso di Pierina e la scomparsa di Alessandra Ollari a “Chi l’ha visto?” su Rai 3

In prima serata su Rai 3 torna la trasmissione “Chi l’ha visto?”: si parlerà del caso di Pierina Paganelli e della scomparsa di Alessandra Ollari

Un cucciolo di Rottweiler che cade in pieno giorno dal terzo piano di un palazzo in una delle vie più centrali di Roma: come è potuto accadere? A ‘Chi l’ha visto?’, in onda alle 21.20 su Rai 3 mercoledì 1° novembre, parla la proprietaria del cane.

E poi il caso di Pierina Paganelli: la nuora sentita di nuovo in procura. Gli inquirenti sembrano non spostarsi da quel palazzo: è lì dentro la soluzione del caso? Per l’incidente del figlio Giuliano nuove testimonianze: e se è stato colpito da uno specchietto retrovisore? E ancora Alessandra Ollari, scomparsa secondo il compagno Ermete il 29 giugno. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.