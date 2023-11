Fuori “Mood”, nuovo brano del del progetto siculo-svedese Club Rivera

“Mood” è il secondo singolo di Club Rivera, progetto nato nel 2020 dalle menti dei musicisti siciliani Antonio Calandra e Francesco Arena tra l’Italia e la Svezia

“Mood” è il secondo singolo di Club Rivera, progetto nato nel 2020 dalle menti dei musicisti siciliani Antonio Calandra e Francesco Arena tra l’Italia e la Svezia: un mix tra fusion, soul e jazz con un accento mediterraneo, che ricorda i pionieri della fusion partenopea.

Il brano, che vede la partecipazione della cantante svedese Delphi e farà parte dell’album in uscita nell’autunno 2023, declina atmosfere intime e introspettive, ispirate da artisti come Lianne La Havas, Zero 7, Charlotte Day Wilson.

CLUB RIVERA è un progetto ideato da Antonio Calandra e Francesco Arena che unisce black music, house, hip hop e jazz a un’atmosfera mediterranea.

Nato nel 2020 a metà tra l’Italia e la Svezia, coinvolge, sia in studio che live, diversi musicisti attivi in varie parti del mondo. Partito come duo elettronico, il progetto Club Rivera si è evoluto negli anni, invertendo la rotta per approdare a sonorità più analogiche ed elettriche. Attualmente la band ha concluso la registrazione in studio del disco d’esordio, che verrà pubblicato nell’autunno 2023.