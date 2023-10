Previsioni meteo 31 ottobre 2023: Halloween bagnato da Nord a Sud

Le previsioni meteo di oggi, martedì 31 ottobre 2023: piogge e temporali su gran parte delle regioni settentrionali e del Centro-Sud

Condizioni meteo instabili sull’Italia in queste ultime ore del mese di ottobre a causa dell’arrivo di un nuovo nucleo instabile che già ieri ha portato piogge e temporali. Nella giornata di oggi avremo ancora maltempo su gran parte delle nostre regioni: solo l’estremo Sud e la Sicilia si salveranno dalle piogge. A seguire, sia il modello GFS che l’europeo ECMWF ipotizzano anche l’arrivo di aria via via più fredda entro il primo weekend di novembre. Possibile dunque un calo delle temperature e prime nevicate sulle montagne, anche a quote medio-basse sulle Alpi.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, martedì 31 ottobre 2023.

Al Nord: Al mattino piogge sparse su Liguria e Alpi orientali, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio ancora fenomeni sparsi possibili anche sulla Lombardia, nessuna variazione altrove. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi. Temperature minime e massime stabioli o in rialzo. Venti moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino nuvolosità in transito con possibilità di piogge sparse. Al pomeriggio locali fenomeni sulla Toscana, asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto salvo isolate piogge su Toscana e Abruzzo. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino piogge sparse su Campana, Calabria e Basilicata, nuvolosità e schiarite altrove. Al pomeriggio tempo stabile con nubi sparse e schiarite, locali piogge tra Campania e Calabria. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità e schiarite. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .