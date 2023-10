L’oroscopo di oggi, martedì 31 ottobre 2023: le previsioni delle stelle

L’oroscopo di oggi, martedì 31 ottobre 2023, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

dal 21 marzo al 20 aprile

Una giornata dalla tua parte, non avrai troppa voglia di stare in mezzo alla gente, e potresti privilegiare per questo una relazione d’amore. Buone le notizie in arrivo, è opportuno aggiornare un’attività, studiare nuove strategie. Cambio di ruolo o mansioni in vista.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Ti senti carico di forza. Alcuni sentono un prepotente e forte desiderio di amare. Successo nel lavoro o conferme..

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Approfitta di questa giornata per fare il punto della situazione; prepàrati a qualche discussione in amore o in famiglia; incomprensioni. Rifletti bene sulle scelte da fare nell’ambito del lavoro: ci sono “nemici”.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Pare che tutto ti abbia stancato, è vero che hai un gran progetto in mente, ma per realizzarlo ci vuole pazienza e ogni sforzo fisico è notevole. In amore attenzione a non fare i conti senza l’oste…

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Se hai dato un ultimatum ad una persona, hai chiesto di fare una scelta d’amore o di lavoro, entro qualche settimana avrai risposte. E’ possibile che salti un impegno, serata piacevole che ricompensa una giornata che inizia in maniera frenetica.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Se non ci fossero problemi di soldi, di ritardi nel lavoro, il periodo sarebbe ideale! Le coppie che sono ben assortite fanno progetti per i figli e chi è solo può fare conoscenze importanti!

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Leggero calo per quanto riguarda la salute. E’ possibile che tu ti senta un po’ lontano dalle esigenze di qualcuno, un rapporto d’amore sarà messo alla prova, agitazione in famiglia o con gli amici.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

La forma fisica oggi è in calo, cerca al più presto di ritagliarti un periodo di recupero. Se ci sono dei problemi la colpa non è tua, ma delle persone che dicono cose su di te. Se c’è una cosa che lo Scorpione non sopporta sono le persone che parlano a vanvera, a sproposito…

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Il lavoro è favorito, potrai a breve ratificare un contratto o ottenere un vantaggio. I nuovi incontri sono molto intriganti.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Giornata valida, le intuizioni del periodo sono da ritenersi vincenti. In amore adesso sei in grado di spiegare al meglio le tue ragioni, e di trovare soluzioni più facili ai problemi delle persone che vivono con te. Lavoro in ripresa!

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Prediligi situazioni piacevoli, anche in amore non calcare la mano su questioni che dovrebbero essere dimenticate; l’amore chiede la tua presenza stasera.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Oggi sembri ancora sottoposto ad un discreto stress emotivo, c’è chi critica il tuo lavoro, ma la cosa non ti interessa, non sei un tipo influenzabile!