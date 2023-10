La nuova collezione Bomboogie è nel segno della sostenibilità

Bomboogie, brand italiano specializzato nel settore dei capispalla, si schiera anche per la Fall/Winter 2023 a favore della sostenibilità

Bomboogie, brand italiano specializzato nel settore dei capispalla, si schiera anche per la Fall/Winter 2023 a favore della sostenibilità. Il concetto sul quale il brand punta è l’equilibrio tra l’obiettivo sostenibilità e il desiderio di vestirsi, andando a proporre una progettazione incentrata sulle soluzioni che da vita a capispalla funzionali e durevoli, adatti per un look all’insegna del comfort e della praticità.

Bomboogie sceglie di utilizzare tessuti dall’anima più green e propone diversi tipi di giacche create con le imbottiture sintetiche Primaloft, materiale innovativo ottenuto dal riciclo di bottiglie di plastica, che offre calore, protezione ed è performante anche da bagnato. Perfette per i climi più avversi, queste giacche non solo fungono da isolante termico, ma si confermano anche soffici e comprimibili per un’estrema facilità di movimento.

Il brand propone anche una linea di piumini in 100% nylon riciclato ad alta intensità, che vanta caratteristiche come l’idropellenza, l’antivento e l’antipiuma e che si distingue per il design essenziale, le linee contemporanee e i tessuti di qualità, riuscendo a bilanciare ancora una volta sostenibilità e stile.

Non mancano in collezione anche le proposte green per l’abbigliamento. Per la sua linea di t-shirt, pantaloni e felpe, Bomboogie utilizza il cotone organico, un tessuto eco-friendly morbido, traspirante e confortevole, che viene coltivato senza uso di pesticidi.