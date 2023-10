Su Rai 2 il secondo appuntamento con “Liberi Tutti!”: le anticipazioni

In prima serata su Rai 2 torna “Liberi Tutti!”. Giocheranno: Paolo Conticini, Antonella Elia, Pozzoli Family, Matranga e Minafò

Secondo appuntamento con “Liberi Tutti!”, in onda lunedì 30 ottobre alle 21.20 su Rai 2.

Il programma, condotto da Bianca Guaccero con Peppe Iodice e I Gemelli di Guidonia, va in onda dall’Auditorium Rai di Napoli, dove sono state allestite 4 escape room con 4 diverse ambientazioni: dalla taverna dei pirati alla foresta tropicale, dall’interno di una navicella spaziale all’ufficio delle poste, dal castello di Dracula al museo della palla.

In ogni puntata si gioca in 8 diverse escape room arredate per ricreare l’ambiente di gioco in cui si cimenteranno i 6 personaggi famosi: in questa puntata ci saranno Paolo Conticini, Antonella Elia, Pozzoli Family, Matranga e Minafò. Sei ospiti che dovranno anche cimentarsi in un gioco finale, in cui dovranno riuscire a scoprire la frase misteriosa con l’aiuto delle parole che avranno conquistato durante la serata nelle diverse escape room.