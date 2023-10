Previsioni meteo 30 ottobre 2023: maltempo al Nord e al Centro

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 30 ottobre 2023: nuovo impulso instabile sulle regioni del Nord e del Centro Italia dove non mancheranno piogge e temporali

Ultimi giorni del mese di ottobre di nuovo con condizioni meteo instabili dopo la breve pausa asciutta di domenica scorsa. Nella giornata di oggi infatti un nuovo impulso instabile raggiungerà le regioni del Nord, specie sul versante occidentale, e le regioni centrali tirreniche dove avremo piogge diffuse e locali rovesci. Nel corso della giornata poi le precipitazioni bagneranno anche il Sud peninsulare. Per il Ponte di Ognissanti ancora maltempo con piogge sparse su tutta l’Italia mentre l’unica buona notizia per chi godrà di qualche giorno di vacanza sono le temperature, attese su valori in linea con la media stagionale o di qualche grado superiori.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, lunedì 30 ottobre 2023.

Al Nord: Al mattino tempo instabile su tutte le regioni con piogge e acqazzoni sparsi. Al pomeriggio non sono previste variazioni. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di maltempo con acquazzoni e temporali sparsi, più asciutto sulle Alpi occidentali. Temperature minime in lieve rialzo e massime stabili o in calo. Venti moderati dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino piogge e temporali tra Umbria e Toscana, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio maltempo in estansione anche sul Lazio. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e temporali su tutte le regioni. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti sud-orientali. Mari molto mossi o agitati.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente, nuvolosità sulla Sardegna. Al pomeriggio piogge in arrivo sulla Sardegna, invariato altrove. In serata nuvolosità in generale umento ma senza fenomeni di rilievo associati. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .